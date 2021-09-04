Как глупый Гордон сделал из Моргенштерна друга Одессы

04.09.2021 12:38 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

…А ведь так всегда в Одессе на День города — смотришь на прозрачную чистоту после разъехавшегося рагулятника, и выдыхаешь: «Наконец-то!». Ко 2 сентября, когда у Одессы день рождения, гости города уже «уехивают на», чтобы спровадить «дытынчей» в школы. И если до нас, занятых и работающих, и доносятся звуки концерта с Потемкинской лестницы, то преимущественно на родном языке, и кучки сена дворники заботливо убирают с освобожденных улиц, а вместо них у памятников Пушкину и основательнице города Екатерине II появляются корзины с цветами. «Неужели пронесло? — Думаю я каждый год, — и хоть в такой день оккупант не заведет свою волынку, словно недавнего празднования Дня независимости с забегами в вышиванках и гей-парадами было мало?». Но каждый раз понимаю — опять я понадеялась напрасно.

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Да, в сердце защемило, когда с огромного монитора, установленного на сцене Потемкинской лестницы, зазвучала родная утесовская песня «У Черного моря». Зазвучала в великолепном исполнении Юрия Стоянова — того самого «первородного вампира средней полосы», резидента «Городка», Народного артиста России. А он же родился в Одессе и учился в Одессе; его мама, Евгения Леонидовна Стоянова, долгие годы работала директором местного педучилища. А в одном из недавних интервью Стоянов сказал, что «Одесская средняя школа советских времен — это нынешний МГУ по уровню преподавания». Такие люди, настоящие одесситы, ткущие историю на глазах — бальзам на душу в условиях оккупации. Только не успел Юрий Николаевич допеть свой куплет, как из вонючей подворотни, испортив песню, загнусавил джентльмен для рагулей Олег Филимонов, образчик пошлости, а по совместительству бывший Зе-кандидат в мэры Одессы. Ему, в частности, принадлежат такие слова: «Горстка отщепенцев ходила по Куликову полю, размахивала чужими флагами. Там были какие-то люди из Приднестровья, засланные казачки, которые залезли на крышу Дома профсоюзов. Как бы это событие ни подавалось пропагандистскими СМИ, мы должны понимать, что 2 мая 2014 года — день, спасший страну».

И вот так теперь в Одессе всегда.

Да, мэр Геннадий Труханов, как обычно, поздравил горожан на родном языке, но в качестве достижений города-миллионника упомянул продающуюся на одесских пляжах кукурузу. Понимаете, не крупнейшее разворованное «патриотами-победителями» пароходство, авиастроение, заводы, а вот это вот: «Холодное пиво, горячая кукуруза!». «Мы живем в самом современном и популярном городе Украины, а для меня и вовсе самом лучшем городе на Земле», — сказал мэр. И одновременно с этим СМИ опубликовали новые данные некоего Института экономических исследований и политических консультаций, согласно которым, «Одесса заняла последнее место по конкурентоспособности в списке из 45 городов Украины». В верхушке там, как нетрудно догадаться, Львов, Тернополь и Ивано-Франковск.

А если взять простых одесситов, поздравляющих свою любимую Одессу в соцсетях, то почти у каждого или красной нитью или прямым текстом читалось: «Одесса Украине не нужна».

Это правда — здесь мертвое вознамерилось добить живое. А понаехавшие одэсьци День города или не отмечают, или делают это своеобразно (у них и днем победы считается не 9, а 2 мая), потому что «Катька, сука, не основывала Одессу 227 лет назад», а свой Коцюбеев они безуспешно пытаются отрыть вместе с археологами, то и дело раскапывая центр города. Недавно вот откопали осьминога в формалине, но находка была датирована началом прошлого века, и не имела никакого отношения к научным изысканиям османов тысячелетней давности, как надеялись в Институте национальной памяти.

Так что, повторюсь, их празднование выражается лишь в пожеланиях «дожечь вату». Например, понаехавшая в Одессу националистка Алена Балаба описала в Фейсбуке сценку в троллейбусе, свидетелем которой она стала — в салон зашла группа школьников в вышиванках (в некоторых школах их требуют носить в праздничные дни), а какая-то пассажирка удивилась и спросила — мол, сейчас что, «модно носить национальную одежду?». «Еле сдержалась, чтобы не сказать «валіза, вокзал» и не позвонить на «горячу линию СБУ», — поведала раздосадованная Балаба, но единомышленники ее мигом успокоили — мол, все равно вата скоро сдохнет, но если что, можно и подсобить ей сдохнуть.

И опять какой-нибудь диванный эксперт на довольствии авторитетно заявит откуда-нибудь из Таганрога, что «так вам и надо», даже не ставя перед собой такой цели — понять, что на самом деле происходит в Одессе. И что «горячие линии», СБУ и прочие вооруженные карательные органы находятся в руках у национально озабоченных сумасшедших.

Теперь только, уверена, мнение изменится. И главный прорыв в правду, сам того не ожидая, совершил Гордон украинского разлива. Решив хайпануть на интервью с Моргенштерном, которое не обсудил только ленивый, он сам не понял, какую спровоцировал «зраду».

Гордон, думая, что очень хитрый, решил убить не двух, а целых трех зайцев. 1. Блеснуть интеллектом (но вышло лысиной) на фоне «морального урода». 2. Заработать просмотры — а на ком же еще, как не на Моргенштерне. 3. Выслужиться перед украинскими патриотами, расколов визави на то, что он действующий или будущий агент Кремля. А когда не получилось, и вовсе совершил самую большую ошибку — напомнил Моргенштерну про его испорченные гастроли в Одессе. И тут-то он и услышал от скандального рэпера самую настоящую правду — и про лживые «е-ные украинские СМИ», про тупейшую Службу Безопасности, про Стерненко, который не сидит в тюрьме за убийство. «Он выкладывает мою фотографию и говорит: «В следующий раз, когда он приедет, встречайте его, поэтому мне страшно». И что после концерта в Одессе «приехали нацики , раз-бали клуб, зарисовали баллонами, подожгли покрышки, вытащили директора, заставили извиняться, поэтому мне страшно».

Гордон, главное — будучи редактором издания, регулярно ведущего репортажи с заседаний суда по Стерненко! — сделал вид, что плохо владеет ситуацией, а про нациков и вовсе не в курсе. Ну, вы же знаете старую песню про «где вы тут видели бандеровцев»? Впрочем, это его личное позорище, зато огромнейшая аудитория теперь знает— так мы тут каждый день и живем! С убийцами, которые находятся на свободе и угрожают всем, кто им не нравится, и нациками, которые издеваются над людьми и все громят. Так что в очередной раз слепить из россиянина Моргенштерна «морального урода» не получилось — хотите посмотреть на настоящего морального урода, загляните в «честные» глаза «честного» журналиста Дмитрия Гордона. Такие «честные», в том числе, и уничтожают сейчас Одессу.