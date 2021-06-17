Как грызня «соросят» угробила бывшую партию Вакарчука

17.06.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

История с расколом и самообнулением парламентской фракции некогда считавшейся перспективной среди «свидомых» партии «Голос» наглядно демонстрирует: в украинских условиях грызться насмерть между собой способны даже «соросята».

Для читателей, не очень следящих за украинской политкузней, расскажем о причинах печального финала партии, чьим фронтменом некогда был майданный певец ртом Святослав Вакарчук, вовремя спрыгнувший с тонущего корабля и объявивший об очередном уходе из политики.

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…Никогда не являлось секретом, что у «Голоса» с момента его рождения было три основных составных части, соответствовавших трем основным пайщикам партии.

Если упростить некоторые мелкие детали для понимания, ситуация выглядит так: хотя большинство депутатского актива в «Голосе» – это люди с грантоедским бэкграундом, однако хозяева у них разные. Первая группа – это грантоеды, ориентирующиеся на зятя Леонида Кучмы олигарха Пинчука. Вторые – на чисто западное лобби в лице американки Ульяны Супрун и чешского бизнесмена Томаша Фиалы, владельца таких киевских СМИ как «Новое время» и «Украинская правда». Третьих же выходцев из местной Украинской Галицкой партии, на паях со львовским застройщиком Андреем Матковским финансирует российский олигарх и владелец Альфа-групп Михаил Фридман – давний спонсор множества львовских культурных проектов типа местного джазового фестиваля.

Из недр УГП вышли такие видные раскольники «Голоса», как львовяне-мажоритарщики Наталья Пипа, Галина Васильченко, Ярослав Рущишин и Роман Лозинский. За другими раскольницами – Ольгой Стефанишиной и Александрой Устиновой – как пишет киевская пресса, стоит западное фармлобби и структуры Ульяны Супрун.

Таким образом, если внимательно рассмотреть список отщепенцев, отколовшихся от «Голоса», станет понятно, что за кулисами театра марионеток произошел негласный «развод» спонсоров: из партии и фракции ушли галичане Фридмана и соросята Супрун вместе с ситуативно примкнувшими к ним, а может и перекупленными фигурами типа экс-правосека Шараскина или давней протеже Саакашвили по работе в Одессе Соломии Бобровской.

Что-либо более конкретное на этот счет сказать затруднительно, поскольку эти люди в прошлом и настоящем переплетены тесными связями и жизненными обстоятельствами, делающими раскол в этом серпентарии единомышленников столь драматичным и похожим на сюжет латиноамериканской мелодрамы. Вплоть до того, что оставшееся у руля руководство фракции и партии, как говорят, связывают романтические отношения: ни для кого не секрет, что зам главы партии нардеп Ярослав Железняк – бойфренд формального руководителя «Голоса» Киры Рудык.

Фактически сейчас единственным акционером ополовиненного «Голоса» остался Виктор Пинчук, взявший курс на сотрудничество с Зе-властью и Офисом президента. Судя по составу оставшихся во фракции, пока что сохраняет влияние на нее и Фиала. Именно их люди во фракции голосовали за последние инициативы Зеленского, вроде лоббируемой в интересах дистрибуторов «95 квартала» отсрочки введения в действие языкового закона в части дубляжа телевизионной продукции.

Правда, что делать с этим чемоданом без ручки, да еще и отягощенным «кефирным рейтингом», никто не знает. Поэтому не будет сенсацией, если в дальнейшем остатки «Голоса» по линии Пинчука сольют в какой-то новый более перспективный и не столь дискредитировавший себя проект в той же идеологической нише.

Кроме того, практика показала, что не может долго существовать партия-гибрид, в составе которой одновременно находятся латентные галицкие сепаратисты и обслуга ориентированных на Киев и киевские «схемы» грантоедов.

Также не совсем понятно, как отразится этот развод на делах «Голоса» в Киеве, который, как известно, по итогам предыдущего партийного дележа отошел к Фиале, зримым подтверждением чего стала фигура бывшего главы украинской таможни соросенка Максима Нефедова – возглавившего партсписок в Киевсовет на последних выборах. Напомню, Нефедов до таможни работал в Dragon Capital у Томаша Фиалы, и был управляющим фонда Icon Private Equity у Виктора Пинчука.

Еще один вопрос, который задают себе и друг другу в соцсетях немногочисленные оставшиеся сторонники «Голоса»: а куда во всей этой возне пропал бывший глава фракции «голоса» и бывший ведущий журналист киевского «Зеркала недели» Сергей Рахманин? Галицкий патриот из него так себе. А о Зеленском он всегда высказывался довольно некомплементарно. Получается, зря сменил журналистику на политику, только карму себе испортил.