Основанная Вакарчуком русофобская партия «Голос» потеряла половину своих членов

16.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Десять депутатов Верховной рады «Голос» объявили о своём выходе из партии «Голос» и создании независимого объединения, в результате чего одна из парламентских фракций фактически перестала существовать.

Соответствующее заявление в ходе пленарного заседания Верховной рады сделала депутат Александра Устинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера руководство нашей партии фактически пресекло «красную линию» и предало интересы своих избирателей. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру.

Поэтому мы, десять народных депутатов, а это половина парламентской фракции «Голос», хотим заявить о создании отдельного объединения «Справедливость». Мы вынуждены констатировать, что фракция «Голос» уже пять месяцев не существует в Верховной раде, а её руководство не представляет интересы даже половины однопартийцев.

Большинство руководства предало свои ценности, которые декларировало на выборах, и принципы, за которые обещали работать. Именно поэтому мы, половина парламентской фракции, объединились в группу «Справедливость», – сказала она.

Также Александра Устинова обвинила одного из руководителей своей партии в нарушении закона.

«Вчера руководство партии и фракции показало своё реальное лицо. Они голосовали за русификацию вместо защиты украинского языка и культуры. Именно поэтому мы, половина фракции «Голос», высказываем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку, который нарушает закон и положения фракции, и уже три месяца не собирает заседание фракции. Даже по требованию большинства депутатов», – резюмировала парламентарий.

Говоря о «голосовании за русификацию», Александра Устинова имеет в виду законопроект №5554, который предусматривает отсрочку вступления в силу принятой ранее тотальной украинизации всех распространяемых по стране фильмов .

Вчера депутаты Рады включили законопроект №5554 в повестку дня, и среди проголосовавших «за» было пятеро членов партии «Голос». Однако до сих пор этот законопроект так и не рассмотрели – депутаты застопорились на рассмотрении более чем пятисот правок к закону № 4107 по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, создателем партии «Голос» является майданный певец Станислав Вакарчук. Однако в 2020 году он сложил полномочия депутата , и лидером партии стал Сергей Рахманин. С первого дня своего существования партия «Голос» проводит крайне националистичную и русофобскую политику, поддерживая во многих инициативах бывшего президента Украины Петра Порошенко и его фракцию «Европейская солидарность».

В марте 2021 года партию «Голос» настиг внутрипартийный конфликт между действующим руководством и шестью нардепами (в том числе и Александрой Устиновой), которые начали голосовать по важным законам в противовес решения партии и обвиняли Киру Рудик и Ярослава Железняка в сепаратных переговорах с властью насчёт финансовой поддержки.

Также напомним, согласно недавно проведённому соцопросу , партию «Голос» на данный момент поддерживают только 2,8% украинцев – это в два раза меньше, чем на парламентских выборах 2019 года.