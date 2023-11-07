Как и в Крыму: Сотовые операторы ведут предательскую политику в Новороссии

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Председатель партии «Справедливая Россия» направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с требованием отменить роуминг в новых регионах страны.

Об этом он сегодня заявил журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши граждане, к сожалению, вынуждены при пользовании связью включать роуминг, который мы ликвидировали несколько лет назад для всех граждан России. Почему же граждане РФ из четырех новых субъектов должны страдать из-за такого поведения мобильных операторов? Я предлагаю председателю правительства рассмотреть этот вопрос и устранить эту несправедливость, чтобы никакого роуминга на новых территориях не было», – сказал Миронов.

Напомним, что ни один из крупных операторов России официально не зашел не только в присоединенные в 2022 году регионы исторической Новороссии, но и в Крым, где также включается роуминг за услуги связи.

При этом недавно ведущие операторы мобильной связи России Tele2, «МегаФон» и «Билайн» заявили, что обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле. А оператор МТС обнуляет стоимость исходящих звонков на номера посольства России в Израиле, посольства Израиля в России и на горячую линию «Аэрофлота».

«Я конечно за. Но они не хотят сначала обнулить плату за звонки в Донецке, который обстреливают каждый день? И это вроде те самые операторы, которые, кажется, 7 лет своих абонентов в Крыму заставляли платить по повышенному тарифу роуминга? Владельцы этих операторов не хотят сейчас сдать свой бизнес в руки более ответственных перед страной людей?» – недоумевал политолог Сергей Марков.