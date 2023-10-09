Сотовые операторы России устроили еврейскую пиар-акцию

Михаил Рябов.  
09.10.2023 23:47
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Израиль, Россия, Связь, Сюжет дня


Ведущие операторы мобильной связи России Tele2, «МегаФон» и «Билайн» заявили, что обнуляют плату за связь для клиентов, которые находятся в Израиле. А оператор МТС обнуляет стоимость исходящих звонков на номера посольства России в Израиле, посольства Израиля в России и на горячую линию «Аэрофлота».

«Я конечно за. Но они не хотят сначала обнулить плату за звонки в Донецке, который обстреливают каждый день? И это вроде те самые операторы, которые, кажется, 7 лет своих абонентов в Крыму заставляли платить по повышенному тарифу роуминга?  Владельцы этих операторов не хотят сейчас сдать свой бизнес в руки более ответственных перед страной людей?» – недоумевает политолог Сергей Марков.

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Ведущие операторы мобильной связи России Tele2, «МегаФон» и «Билайн» заявили, что обнуляют плату за...

«Не помню, чтобы была подобная реакция на другие трагедии за границей. Да и на трагедии в России. Вопрос – а чьи это операторы, не израильские?» – комментирует продюсер Наталия Осс.


Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков вспоминает разговор с бойцом – участником СВО, которого встретил в поезде, возвращаясь из Крыма.


«Прочёл новость, как олигополия российских сотовых операторов отменила плату за услуги для своих абонентов в Израиле до 22 октября. Снова вспомнил разговор с бойцом СВО в поезде из Крыма. Проезжаем Крымский мост, и на телефон приходят СМС-ки от операторов о том, что возвращаемся в зону домашнего тарифа.

Боец:  «8 месяцев сидел в лесу, без сна, в окопах, по уши в дерьме, а эти п***ры даже роуминг в Крыму не могут отменить».

Эти данные подтверждает военкор Роман Сапоньков.

«У меня Билайн, в Крыму он меня считает как в международном роуминге. Для меня мобильный интернет в Крыму стоит 350 рублей в день, гигабайт на скорости 100 мб/сек, далее на скорости 128 кб/сек. А для евреев эти мудаки сделали бесплатным. Интересно, мы когда-нибудь перестанем быть колонией?» – пишет Сапоньков.

Воюющий в ЛНР казачий атаман Алексей Селиванов напоминает:

«Очень по-еврейски – ведь вряд ли в Израиле есть сколько-нибудь значимое число клиентов этих российских (российских ли?) сетей связи. Зато в Крыму два с половиной миллиона клиентов, с которых можно стричь за роуминг».

«Ну, теперь мы хотя бы знаем, куда пошли деньги, которые мрази-сотооператоры сдирают с нас в девять шкур в Крыму», – резюмировал публицист Егор Холмогоров.

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