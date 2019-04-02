Как на Болотной: Сербские майданщики начали травлю Церкви за отказ поддержать протесты

02.04.2019, Москва, Владимир Букарский

Разношерстная сербская оппозиция, что с декабря проводит антиправительственные акции протеста в Белграде с требованием свержения президента Александра Вучича, вступила в открытую конфронтацию с главой Сербской Православной Церкви Патриархом Иринеем, который отказался поддержать манифестантов.

Накануне, выступая на мемориальном мероприятии в Нише, посвященном 20-летию начала бомбардировок Югославии войсками НАТО, Патриарх отметил, что нагнетание противостояния наносит вред единству сербского народа.

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«То, что происходит на улицах – не к добру. Это придаёт силы нашим врагам», – сказал глава Сербской Церкви.

Он отметил, что среди митингующих есть те, кто сознательно ставит перед собой цель причинить вред единству сербского народа. «Во благо страны нам нужно стать ближе друг другу — это сегодня самое важное. Это то, чего ожидает от нас наша история, наша культура и наши славные предки», — подчеркнул Ириней.

Такие слова вызвали гнев со стороны радикальных участников протеста. Члены «Союза за Сербию» написали Патриарху письмо, в котором выразили недоумение, «почему протесты в принципе стали темой его выступления на мероприятии, посвященном началу бомбардировок НАТО», а также обвинили его во вмешательстве в политические вопросы, что «не пристало человеку его положения».

Вице-председатель Народной партии, входящей в «Союз за Сербию», Санда Рашкович-Ивич сочла, что Патриарх дал добро действующему правительству на углубление раскола Сербии. «Патриарх должен мирить нас, а не вставать на чью-либо сторону. Я бы рекомендовала ему обратить внимание на Патриарха Павла, который стоял во главе протестующих, ходил разговаривать с властями и ни в кого не бросал камни», — заявила Рашкович-Ивич.

Здесь следует вспомнить аналогичные ситуации, связанные с насильственными переворотами в странах Восточной Европы, которые называют «бархатными», или «цветными» революциями. Организаторы всех этих акций пытались привлечь на свою сторону Церковь. И, если это удалось в конце 80-х годов, то после сербской «бульдозерной революции» 2000 года, завершившейся распадом Югославии, Церковь всё большее твёрдо выступала против подобных революций.

Твёрдую позицию заняла и Русская Православная Церковь в ходе так называемой «Болотной революции» – тогда это вызвало целый шквал антицерковной кампании в либеральных СМИ и скандальную акцию кощунниц из «Pussy Riot».

Представители канонического духовенства осуждали также «революции» в Молдавии в 2009 году и на Украине в 2014 году.

По словам известного общественного и церковного деятеля, протоиерея Всеволода Чаплина, следует «отделить овнов от козлищ» и разобраться, кто действительно стоит за этими протестами.

«Я смотрю канал «Евроньюз», где показывают точно ту же картинку, которую мы видели на Болотной площади в Москве», – сказал священник «ПолитНавигатору».

Как отмечает отец Всеволод, Сербская Православная Церковь могла бы инициировать встречу с лидерами оппозиции и задать им прямые вопросы об их отношении к Евросоюзу, к России, к НАТО. Действительно ли белградские майданщики готовы отстаивать сербский суверенитет над Косово и Метохией, или же они являются оружием в руках Запада с целью окончательного уничтожения Сербии?

Настоятель Михаило-Архангельского монастыря игумен Афанасий (Селичев) убеждён, что любая насильственная смена власти, даже самой «плохой» в мирском понимании, приводит к гораздо большим бедам, чем те, которыми революция была вызвана. Причем революция любая. Хоть либеральная, хоть консервативная. Ибо братская кровь прольётся в любом случае, пояснил он «ПолитНавигатору».

«Поэтому я вполне понимаю и разделяю позицию Святейшего Иринея, чьи слова и действия направлены именно на сохранение мира в многострадальной Сербии. Церковь – не политическая партия, и использовать её в политической борьбе не должны ни либералы, ни национал-радикалы. Какими красивыми словами не оправдывалось бы революционное насилие, Церковь не должна участвовать в братоубийственной сваре», – отметил отец Афанасий.

Православный публицист Кирилл Фролов также полагает, что организаторы акций протеста в Сербии по указанию Запада могут мстить Патриарху Иринею за отказ поддержать новый церковный раскол на Украине, учиненный Константинополем.

«США недовольны бескомпромиссной позицией Патриарха Иринея против ересей Варфоломея. Одна из целей Запада – свалить сербского Патриарха Иринея и Албанского митрополита Анастасия, испортивших Варфоломею праздник ереси, не дающих Поместным Церквям признать безблагодатную, не имеющую апостольского преемства секту», – сказал Фролов «ПолитНавигатору».