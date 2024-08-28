Как на Украине. В Хорватии штрафуют и сажают за сербские патриотические песни

Пока прозападная сербская оппозиция защищает хорватскую певицу-сербофобку Северину Вучкович, в самой Хорватии оштрафовали участников местной сербской фолк-группы «Јандрино јато» за исполнение сербских патриотических песен. Подобные преследования хорватских сербов продолжаются в этой стране весь последний год, однако сербских либералов это никак не беспокоит.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», суд хорватского Задара приговорил участников группы «Јандрино јато», которая в основном выступает на частных мероприятиях на территории бывшей Республики Сербская Краина (РСК) – уничтоженного Загребом в 1995 году непризнанного сербского государственного образования хорватских сербов, к штрафу. Поводом стало исполнение песни «Йован Далматинец» на публичном мероприятии в Мрконич-Граде в соседней Боснии и Герцеговине 2022 году, а также песни «Марш гвардии короля Петра».

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«Песни такого содержания провоцируют волнения у граждан, особенно у тех, кто прошел через лишения войны, и такое поведение нарушает сосуществование хорватских граждан Хорватии и граждан сербской национальности», – говорится в вердикте задрского суда.

При этом в песне «Йован Далматинец» говорится о сербском парне из ныне хорватской Далмации, в которого влюбилась девочка из Сербии, но их счастье было невозможным из-за того, что тот был слишком беден для богатого отца барышни. И теперь девушка просыпается одна, вспоминая о нём, потому что тот погиб, сражаясь за РСК. Причем последнее сказано буквально одной строчкой. В песне же про «Гвардию короля Петра» вообще идет речь о событиях Первой мировой войны.

За исполнение той же песни про «Йована Далматинца» в 2021 году городе Нови-Сад на территории Сербии в мае прошлого года был вынужден выплатить штраф другой сербский исполнитель из Хорватии Давор Олуич – такой приговор вынес суд хорватского Шибеника. А 63-летний солист сербской фолк-группы «Српска Тромеджа» и вовсе провел в тюрьме пятнадцать дней за то, что «носил определенные знаки и предметы одежды, свидетельствующие о принадлежности к несуществующему территориальному образованию», то есть РСК, и в своем творчестве «высмеивал и унижал Хорватию».

Певца выпустили из под стражи, но только до суда. Наконец уроженец бывшей столицы РСК – Книна, ныне известный адвокат из Сербии Неманя Берич в начале августа этого года также был арестован на пятнадцать суток, за то, что опубликовал на своей странице в одной из соцсетей ролик, где он за рулём поёт песню некогда популярного исполнителя из РСК, выступавшего под псевдонимом Бай Мали Книнджа.

Все эти репрессии против сербов стали возможны в Хорватии с принятием в этой стране 7 мая прошлого года закона «О преступлениях против общественного порядка и мира».