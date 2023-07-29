«Как нам воевать?!» – в Киеве винят Запад в потерях ВСУ

Вадим Москаленко.  
29.07.2023 15:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Страны западного блока знают, что невозможно вести полноценную войну без авиации, однако всё равно бросают ВСУ на штурм без единого самолёта.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока знают, что невозможно вести полноценную войну без авиации, однако всё равно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Никогда Запад, согласно их военным доктринам, не ведут войны без авиационного прикрытия. То есть, война ведётся – суша, воздух, море, киберпространство, космос, дипломатия, экономика. Без авиации они не воюют.

Нам они всё дают, а воздушный компонент не дали», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что именно авиация позволяет обеспечить отсутствие или минимизацию потерь.

«Как они воюют – сначала воздушно-разведывательная операция. Сначала идут самолёты, уничтожается противник, а потом наступление пехоты. «Буря в пустыне» – ни один танк не был подбит, потому что все, кто мог подбить, были уничтожены.

А сейчас что? Как выполнять задачи согласно военному искусству, если нет авиационной составляющей?» – возмутился эксперт.

Напомним, накануне сообщалось, что российские войска за время украинского контрнаступления заняли больше территории, чем ВСУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть