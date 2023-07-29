«Как нам воевать?!» – в Киеве винят Запад в потерях ВСУ

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Страны западного блока знают, что невозможно вести полноценную войну без авиации, однако всё равно бросают ВСУ на штурм без единого самолёта.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда Запад, согласно их военным доктринам, не ведут войны без авиационного прикрытия. То есть, война ведётся – суша, воздух, море, киберпространство, космос, дипломатия, экономика. Без авиации они не воюют. Нам они всё дают, а воздушный компонент не дали», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что именно авиация позволяет обеспечить отсутствие или минимизацию потерь.

«Как они воюют – сначала воздушно-разведывательная операция. Сначала идут самолёты, уничтожается противник, а потом наступление пехоты. «Буря в пустыне» – ни один танк не был подбит, потому что все, кто мог подбить, были уничтожены. А сейчас что? Как выполнять задачи согласно военному искусству, если нет авиационной составляющей?» – возмутился эксперт.

Напомним, накануне сообщалось, что российские войска за время украинского контрнаступления заняли больше территории, чем ВСУ