«Как нам воевать?!» – в Киеве винят Запад в потерях ВСУ
Страны западного блока знают, что невозможно вести полноценную войну без авиации, однако всё равно бросают ВСУ на штурм без единого самолёта.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Никогда Запад, согласно их военным доктринам, не ведут войны без авиационного прикрытия. То есть, война ведётся – суша, воздух, море, киберпространство, космос, дипломатия, экономика. Без авиации они не воюют.
Нам они всё дают, а воздушный компонент не дали», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что именно авиация позволяет обеспечить отсутствие или минимизацию потерь.
«Как они воюют – сначала воздушно-разведывательная операция. Сначала идут самолёты, уничтожается противник, а потом наступление пехоты. «Буря в пустыне» – ни один танк не был подбит, потому что все, кто мог подбить, были уничтожены.
А сейчас что? Как выполнять задачи согласно военному искусству, если нет авиационной составляющей?» – возмутился эксперт.
Напомним, накануне сообщалось, что российские войска за время украинского контрнаступления заняли больше территории, чем ВСУ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.