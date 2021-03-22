«Как нас воспримут в Европе?!» – киевский эксперт о погроме под офисом Зеленского

22.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Беспорядки под Офисом президента были организованы праворадикальными беспредельщиками – они не имеют под собой никакого идеологического основания и выставляют Украину в крайне неприглядном свете.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Андрей Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что это разные праворадикальные течения, радикально настроенные молодые люди. Это их право выражать свою точку зрения. Но когда в таких акциях есть деструктив – за это должна быть ответственность.

Зачем было занимать Офис президента, фасад, разрисовывать гранит – для меня непонятно. Если бы это были чисто политические лозунги – я бы понял, но мы, ведь видим, что там ряд разных матов, свастик, и так далее. Поэтому это носит достаточно хаотический, неорганизованный характер, и ничего общего с идеологией не имеет», – утверждает он.

Также Кучер не сомневается, что подобные акции выставляют Украину перед международным сообществом в крайне неприглядном свете.

«Поэтому вся эта картина демонстрирует, что на Украине есть такие радикальные течения. И то, что покажут в России – понятно, как это всё подпишут. И как покажут в Европе – тоже, мне кажется, понятно.

Поэтому если кто-то из праворадикалов, «патриотов», как они себя называют, перед тем, как идти на такую акцию, не понимал того, что потом эта картинка будет показываться и в России, и в Европе как негатив по отношению к Украине, то я ставлю под сомнение патриотичность таких людей.

Потому что всем понятно, что такие радикальные выпады, которые не имеют под собой идеологического основания, которые носят противозаконный характер, и деструктивные – они однозначно должны быть наказуемыми.

Потому я удивляюсь этим организаторам. Мне достаточно стыдно за людей, которые себя так ведут и не могут цивилизованно, даже если они настроены радикально, довести свою точку зрения – мне жаль, что мы имеем такие ситуации», – страдает эксперт.

Более того, по его мнению, эта акция не просто не достигла своих целей – теперь убийца Сергей Стерненко «станет токсичным», и политики не захотят иметь с ним дел.

«Стерненко начинает становиться токсичным. С ним вряд ли в ближайшее время кто-то будет иметь дело, поскольку вся эта волна недовольства стихнет в ближайший месяц, потому что будут другие информационные поводы, а поводов выйти за Стерненко уже почти и не будет», – уверяет Кучер.