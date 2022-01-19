Как Папа Римский обманул Патриарха Кирилла на Украине

Новости Украины

Пока Папа Римский старательно изображает из себя «голубя мира» – рассказывает о мечтах встретиться с Патриархом Кириллом, проехаться по святым местам России, отслужить в Донецком аэропорту – его прямые подчинённые на Украине компенсируют эту «зраду» эквивалентным градусом милитаристской риторики. Так Римо-Католическая Церковь (РКЦ), постаралась не выпасть из повестки всеобщей истерии по поводу так и не начинающейся агрессии «страны-агрессора».

«Украинские священники просят поддержки в связи с ростом российской угрозы». Так озаглавил ресурс CatholicPhilly (США) репортаж о страхах и надеждах украинских католических клириков, которые, как правило, являются поляками, большей частью прибывшими из самой «Желчи Посполитой». Не случайно именно из Варшавы автор вещает об украинских ксёндзах, которые «обратились за поддержкой к западным церковным лидерам, в преддверии широко ожидаемого российского вторжения».

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Главный страх от «широко ожидаемого вторжения» (шедевр пропагандистского искусства, согласитесь, – Д.С.) состоит, однако, не в жертвах, которые несёт война, и даже не в «тяжёлых последствиях для украинской государственности» (о чём Путин заранее предупредил любителей провокаций). Ксёндзам не очень комфортно в «неопределенности» относительного того, «как российские силы будут относиться к их Церкви». Причины опасаться, конечно, есть (как мы покажем ниже), но не от «российских сил», а от благодарного населения «Юго-Востока», где собственно и несут службу упомянутые персонажи.

«[Католическая] Церковь вряд ли будет объявлена не закона или вынуждена закрыть свои епархии, – признают служители РКЦ. – Но её клир резко сократится, поскольку польских ксёндзов заставят вернуться домой, а украинских вытеснят». Вот кем, интересно, вытеснят? «Русскими ксёндзами», что ли?!

Впрочем, по примеру своих таврических коллег, католические попы уже готовы к принятию российского гражданства. А пока же мужественные пасторы украинских католиков просят молитв о мире и… материальной поддержки. Ведь «танки и армейские части уже дислоцированы у наших границ»!

Но если российская армада ещё только на своих границах, почему уж год, как действует под паллиумом РКЦ музей «украинско-российской войны»? Открыт он, конечно, не на месте «освободительных боёв украинской армии» где-нибудь в Краматорске (где прекрасно знают, кто с кем «воевал»), а на самом героическом западе Украины (дающем, вообще-то, наибольший процент уклонистов от «захысту Нэньки»).

Расположилось заведение в катэдральном храме города Хмельницкий. Одно из помещений культового сооружения даже воссоздаёт «блиндаж с условиями, в которых живут военные на фронте». Музей призван стать «местом проведения уроков мужества – местом «патриотического воспитания». Входит ли в программу курс мародёрства, «отжима» частной собственности неправильных украинцев, изнасилований (это уже в рамках предмета «сексуальное просвещение») и подобных необходимых навыков для «воинов добра», не сообщается.

Понятно, что на самом деле, это один из видов прозелитизма (стремления обратить жителей города в свою веру). Костёл-то изначально польский и для местных поляков. Но собрать на открытие музея для «общей молитвы» убитых горем родственников погибших «атошников» и выживших «киборгов»– самый верный способ затянуть их в католичество. А брошенным государством «ветеранам» ещё и дать чувство востребованности в виде экскурсоводов и лекторов.

Да и сами «панотці»- организаторы музея имеют достаточный опыт прозелитизма в тылу ВСУ. Это же сколь благодатное дело – ловить на гуманитарку от Банка Ватикана души жителей «почерневшей от горя земли» (прошу прощения за цитирование В. Высоцкого в данном контексте). На подконтрольных Киеву территориях Донбасса уже шестой год действует «Христианская служба спасения» на базе «Прихода Пресвятой Девы Марии» РКЦ. Миссией данной конторы является «евангелизация», «распространения Царства Божьего в Украине, а особенно на территории, охватываемые войной» и т.д. и т.п.

И это в то время как Папа Римский и Патриарх Московский подписали Гаванскую декларацию, которая «исключает любые формы прозелитизма» и, таким образом, католическую проповедь на канонической территории Русской Православной Церкви, куда входит и Украина, и Донбасс.

Тем не менее, сразу же после «триумфальной» Гаванской встречи 2016 года папский нунций на Украине заявил, что отправляется в зону боевых действий «дабы помогать страждущим от имени Папы Римского». При этом он признался, что его мало волнует, будет ли такого рода «помощь» расценена как прозелитизм. Саму же Гаванскую встречу и троекратное лобызание её участников «апостольский» нунций сравнил с поцелуями Иуды (а, значит, имеющую такую же цену).

Так что все основания к опасениям насчёт того, что латинян с Донбасса вскоре могут попросить, конечно, есть. Да и местное население прекрасно помнит ещё, в чьём обозе паписты припёрлись. Остались ещё и те, кто знает и о методических наработках времён Александра Невского.

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