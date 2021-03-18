«Как при князе Владимире». Крым стал местом исторического выбора

18.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Воссоединение Крыма с Россией стало продолжением давних исторических традиций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

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«Как в древности, при князе Владимире, так и в новейшее время Крым — это место исторического выбора. В смутных 1991–1992 годах, на руинах Советского Союза свой выбор сделал тогдашний командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов, фактически заставивший президента Ельцина вернуться к вопросу о статусе флота, не давший переподчинить русских военных моряков «незалежному» Киеву, сохранивший базу российского ЧМФ в Севастополе», – отмечает автор.

«И семь лет назад — в марте 2014-го — Крым также стал местом, где свой исторический выбор в пользу России сделали крымчане и севастопольцы. То, что этот выбор был поддержан президентом Путиным, многомиллионной страной в целом, является залогом того, что новая страница в истории легендарного полуострова будет не менее славной и значимой для нашей истории, чем все предыдущие», – считает Рудаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», многие антироссийские настроенные украинцы до сих пор сомневаются в реальности Крымского моста.