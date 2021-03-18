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18.03.2021, Москва , Олег Кравцов
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Украинцы до сих пор не могут поверить в Крымский мост

Новости Украины

Многие на Украине продолжают следить за новостями из Крыма, надеясь, что жители полуострова страдают под санкциями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил

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художник-иллюстратор одессит Дмитрийм Ткаля, перебравшийся в Крым с семьей в 2016 году.

«А знаете, о чем одесситы меня спрашивают постоянно? Есть ли в реальности Крымский мост?! Всех на Украине интересует жизнь Крыма под санкциями, типа, а правда, что у вас там последний хрен без соли доедают?

Реакция на мои ответы у украинских «ватников» уважительная: «Ну, слава Богу, что все хорошо, и мост есть, и продукты». А у украинских «патриотов» – сразу происходит замыкание, будто становятся глухими. Обычно начинают разговор так: «Ну что у вас там в Крыму? Жрать-то нечего, все на Путина молитесь?». Отвечаю: «Не, тут нормально все». И все, стоп, дальше они ничего слушать не хотят. Видимо, им так спокойнее на душе. Картина мира не ломается», – рассказал собеседник издания.

При этом он указывает, что на Украины СМИ ведут оголтелую антироссийскую пропаганду.

«Живой пример – мои родственники из Черкасской области. Там моя двоюродная сестра с мужем свято уверены, что Путин напал на Украину, на Донбассе русские орки, а у Украины самая сильная армия. То есть пересказывают мне весь украинский телевизор. И уверенны, что я от них что-то скрываю», – говорит Ткаля.


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