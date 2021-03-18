Украинцы до сих пор не могут поверить в Крымский мост

18.03.2021, Москва , Олег Кравцов

Новости Украины

Многие на Украине продолжают следить за новостями из Крыма, надеясь, что жители полуострова страдают под санкциями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» заявил

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

художник-иллюстратор одессит Дмитрийм Ткаля, перебравшийся в Крым с семьей в 2016 году.

«А знаете, о чем одесситы меня спрашивают постоянно? Есть ли в реальности Крымский мост?! Всех на Украине интересует жизнь Крыма под санкциями, типа, а правда, что у вас там последний хрен без соли доедают?

Реакция на мои ответы у украинских «ватников» уважительная: «Ну, слава Богу, что все хорошо, и мост есть, и продукты». А у украинских «патриотов» – сразу происходит замыкание, будто становятся глухими. Обычно начинают разговор так: «Ну что у вас там в Крыму? Жрать-то нечего, все на Путина молитесь?». Отвечаю: «Не, тут нормально все». И все, стоп, дальше они ничего слушать не хотят. Видимо, им так спокойнее на душе. Картина мира не ломается», – рассказал собеседник издания.

При этом он указывает, что на Украины СМИ ведут оголтелую антироссийскую пропаганду.

«Живой пример – мои родственники из Черкасской области. Там моя двоюродная сестра с мужем свято уверены, что Путин напал на Украину, на Донбассе русские орки, а у Украины самая сильная армия. То есть пересказывают мне весь украинский телевизор. И уверенны, что я от них что-то скрываю», – говорит Ткаля.