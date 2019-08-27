Как «регионал» Могилёв пытался сорвать воссоединение Крыма с Россией

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Последний украинский премьер-министр Крыма «регионал» Анатолий Могилёв предпринимал усилия по подкупу депутатов местного парламента, чтобы сорвать голосование за проведение референдума по воссоединению полуострова с Россией.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной Рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исходя из слов Мосийчука, в тот момент захватившим власть в Киеве майданщикам не хватило поддержки США – иначе бы все шансы на успех имел комбинированный сценарий использования боевиков меджлиса, подкупа депутатов Могилевым и силовой зачистки сторонников России.

«Президент США Трамп во время заседания G7 сделал заявление, что украинский Крым был сдан по рекомендациям президента Обамы. Ну, я это знал, и, думаю, коллеги, которые получают доступ к государственной тайне, также знают. Это легко узнать, это, на самом деле, правда…

Крым был сдан в угоду западным партнерам до момента захода «зеленых человечков»… До того, как мантру слушали «Не поддавайтесь провокациям, не стреляйте, не наводите порядок».

Можно как угодно к Могилеву, но в первый раз он раздал деньги, подкупил коррупционно, а во второй раз депутатов парламента, того, крымского, можно было зачистить точно так же, как и тех, кто захватывал власть», – заявил Мосийчук.

Ранее сам Могилев заявлял, что ошибкой Киева в 2014 году было отсутствие приказа на начало АТО в Крыму.

Интересно, что сам Могилев намекал, будто бы со стороны России также имел место подкуп политиков, однако не в Крыму, а в Киеве – представителей майданной верхушки.

«Один из политиков говорил о том, что ему предлагали 20 миллионов за то, чтобы воду пустили в Крым. Вот, когда там перекрыли воду, ему предлагали из РФ 20 миллионов, чтобы пустили воду в Крым. Не пустили воду в Крым. Это говорил Сенченко. А можно предположить, что кому-то из тех лиц, которые обязаны были принимать решения о введении военного положения или антитеррористической операции в Крыму предложили еще более крупную сумму денег. Об этой сумме тоже разговоры ходят. Там порядка 200 миллионов – не противодействие захвату территории», – говорил Могилев.