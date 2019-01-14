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14.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Как сбежать с войны: отказавшуюся воевать роту ВСУ отправят домой

Командование ВСУ выводит из зоны «ООС» 59-ю бригаду, одно из подразделений которой ранее всем составом отказалось выходить на боевые позиции.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское командование планирует вывести ряд подразделений из зоны проведения военной операции, в том числе и всю 59-ю отдельную мотопехотную бригаду, одна из рот которой ранее всем составом отказалась выходить на позиции у линии боевого соприкосновения», – рассказал Андрей Марочко.

По данным оборонного ведомства ЛНР, вывод бригады из зоны «ООС» начнется с 20 января.

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