Как США не допускают экономического союза Германии и России

24.11.2021  15:43 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Германия, Дзен, Политика, Россия, США


В США считают, что экономически уничтожить Германию гораздо дешевле, чем РФ, которую можно ликвидировать только военными методами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В США считают, что экономически уничтожить Германию гораздо дешевле, чем РФ, которую можно ликвидировать...

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«Посмотрите, если ещё 5-7 лет назад главная фундаментальная идея разрыва экономического союза Германии и России – это была идея дестабилизации и уничтожения России. Уничтожение российской экономики, в том числе, её промышленности и энергетики, то теперь главная фундаментальная идея – это стереть с экономической карты мира Германию.

И это очень серьёзная разница: до них дошло, что они нас экономически уничтожить, ну, могут, но только Германию уничтожить дешевле. Поэтому, как они нас будут уничтожать? Правильно, военными методами», – сказал эксперт.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе видеоконференции со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ заявил, что в этом месяце стратегические бомбардировщики ВВС США отработали возможный ядерный удар по России.

«Обращу внимание на интересную на фразу китайского министра обороны, который дважды употребил слово «безумный». То есть, китайцы показывают (не нам, а американцам), что они допускают принятие безумных решений со стороны американцев. Это такой сигнал довольно тяжёлый», – добавил Евстафьев.

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