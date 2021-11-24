Как США не допускают экономического союза Германии и России

В США считают, что экономически уничтожить Германию гораздо дешевле, чем РФ, которую можно ликвидировать только военными методами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, если ещё 5-7 лет назад главная фундаментальная идея разрыва экономического союза Германии и России – это была идея дестабилизации и уничтожения России. Уничтожение российской экономики, в том числе, её промышленности и энергетики, то теперь главная фундаментальная идея – это стереть с экономической карты мира Германию.

И это очень серьёзная разница: до них дошло, что они нас экономически уничтожить, ну, могут, но только Германию уничтожить дешевле. Поэтому, как они нас будут уничтожать? Правильно, военными методами», – сказал эксперт.