Как США трижды потерпели неудачу в Латинской Америке

30.08.2021 17:56 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

«ПолитНавигатор» рассказывал, как США готовят антироссийский майдан в Никарагуа. Однако за последнее время Вашингтон потерпел несколько неудач в Латинской Америке, которую американцы считают своим «задним двором». Это показывает, что США можно. Причем, не только на постсоветском пространстве, где американцы навязывают свое видение «демократии», но и даже в их «мягком подбрюшье».

…В 2016 году США, используя проамериканское лобби во власти Бразилии, удалось спровоцировать коррупционный скандал и отстранить в результате импичмента президента Дилму Русеф, члена популярной в стране левоцентристской «Партии трудящихся».

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Замена Дилмы на мракобеса и фашиста Болсонару расколола Бразилию, ключевое государство Латинской Америки, вдохновив американские НКО и спецслужбы на продолжение подрывной работы в странах региона, где у власти находились независимые правительства, строившие внутреннюю и внешнюю политику, исходя из национальных интересов.

В первую очередь это коснулось Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.

Пока руководство Кубой возглавляли популярные и харизматичные братья Кастро, США предпочитали действовать проверенными способами, вроде экономической удавки и политической изоляции Острова Свободы. Но, как только Рауль Кастро передал руководство своему преемнику Мигелю Диас-Канелю, в Вашингтоне зашевелились, почуяв исторический шанс вернуть Кубу в сферу влияния американцев.

Случай для раскачки кубинского майдана представился в первой половине июня. Его движущей силой выступили несколько сотен «активистов» из «Движения Сан-Исидро», сплошь состоящим из «людей с прекрасными лицами»: рэперов, художников, представителей ЛГБТ и тому подобными эльфами.

Примечательно, что в росте популярности «Движения Сан-Исидро» в определённых слоях кубинского общества просматриваются исторические параллели с посещением Хрущёвым выставки доморощенных советских авангардистов, оценку которой Никита Сергеевич дал коротко и по делу: «пидирасы». Дополнительный интерес к «творчеству нонконформистов» подогрела провокационная «бульдозерная выставка», состоявшаяся уже при Брежневе. В Катастройку её участники стали «героями», «непререкаемыми талантами», «первыми ласточками свободы», воспеваемых в официальных СМИ и кинематографе.

На Кубе же поводом для выступлений стал арест такой вот «ласточки свободы», певца ртом и члена «Движения Сан-Исидро» Дениса Солиса.

Правда, задержание Солиса произошло не за чтение рэпа, а по куда более прозаическим мотивам – за связь с Хорхе Луисом Фигейрасом и другими деятелями, базирующихся в США, разыскиваемыми спецслужбами Кубы за организацию терактов.

Кроме того, на судебных слушаниях Солис повёл себя по-хамски, за что получил 8 месяцев заключения в тюрьме строгого режима Валле Гранде.

В дело моментально вмешались «правозащитники» из Amnesty International и тому подобные надзиратели за тем, как следует правильно ковырять в носу.

Лидер «Движения Сан-Исидро» Луис Алькантара, и ранее замеченный в разжигании антикубинских настроений, поддержанных США, дал отмашку на проведение протестных акций.

В качестве информационного «подогрева» в защиту «свободы самовыражения» американцы использовали ковид-истерию, назвав её «гуманитарным кризисом на Кубе».

Прямо с утречка, в воскресенье, 11 июля, в интернете стали множиться аккаунты с хэштегом #SOSCuba, в которых выкладывались умело отредактированные видеоролики с нападениями на полицию, грабежей и вандализма, названных «народным восстанием против коммунистического режима».

Попутно происходили вбросы статеек, в которых говорилось о зашкаливающем уровне пандемии и смертности на Кубе в результате бездействия правительства.

На самом деле, кубинский Минздрав на тот момент уже провёл массовую вакцинацию миллиона граждан Кубы и готовился ввести в оборот две вакцины из трёх собственной разработки. При том, что уровень смертности от «короны» на Кубе – один из самых низких (0,65%), почти в 2,5 раза ниже, чем в США (1,65%).

Интересно, что ковид-истерия в конце концов сработала против самих сторонников «свободы самовыражения», собравшихся на совместную голодовку под наблюдением «независимых» журналистов. Вся эта творческая тусовка была разогнана за несоблюдение санитарных норм в период пандемии.

Несмотря на активную поддержку #SOSCuba в американской прессе и соцсетях, даже западные СМИ вынуждены признать, что «Движению Сан-Исидро» удалось вывести на улицы всего пару сотен «идейных» сторонников, а прочие примкнувшие были обычной уличной гопотой, годной только для грабежей и погромов, только дискредитирующей «благородные цели».

И теперь, уже через полтора месяца после уличных протестов на Кубе, западные аналитики в прессе теряются в догадках, когда им в следующий раз выпадет шанс устроить настоящий «майдан» в Гаване и других кубинских городах.

Про то, как американцы пытались любыми средствами сместить администрацию социалиста Мадуро в Венесуэле, говорилось много. Трамп пытался даже послать авианосец к берегам республики, однако «ковид» вывел из строя подавляющее большинство членов экипажа, превратив авианосец в чумную баржу.

Огромные надежды возлагались на коллаборациониста Гуайдо, заранее объявленного «президентом Венесуэлы» всем «Свободным Миром». Гуайдо оказывалась беспрецедентная по масштабам финансовая и информационная поддержка и даже рассматривалась возможность вторжения в Венесуэлу «освободительных сил» через колумбийскую границу, однако всё закончилось грандиозным пшиком.

ЕС, например, одним из первых объявил о прекращении поддержки Гуайдо и его сторонникам, а затем «проект» сошёл на нет и в США.

Было много предположений, почему «проект Гуайдо» изжил себя, пока 16 апреля 2021 года известная грантораздаточная лавочка USAID не опубликовала пространный доклад инспектора организации, в котором витиевато говорилось о проблеме «рисков мошенничества в гуманитарных программах».

В переводе с грантоедской фени это обозначает, что Гуайдо со сторонниками тупо разворовывали американскую помощь, выделяемую на свержение администрации Мадуро. По данным офиса инспектора USAID, всего 2% из выделенных $507 млн Гуайдо поступили по адресу. Куда делись остальные деньги, «да чёрт его знает», как говаривал когда-то незабвенный Ельцин.

Вопреки истошным визгам «кровавый режим Мадуро не пускает в страну гуманитарную помощь», из доклада вытекает, что, вслед за гуманитаркой, в феврале 2019 года, в Венесуэлу из Колумбии должны были забросить 200 наёмников, с целью организации диверсий и терактов.

Деньги внутренней «оппозиции» на подрывные операции выдавались под честное слово, зачастую без проверки дееспособности организаций. Результат оказался соответствующим, вернуть деньги и привлечь хоть кого-то к ответственности не получилось.

Одна из ключевых ролей в разжигании недовольства населением правлением Мадуро отводилась врачам по программе «Герои здравоохранения», разработанную Гуайдо. Однако, вместо финансовой поддержки врачей, выделенные на программу деньги оседали в карманах «настоящего президента Венесуэлы» и его прихлебателей.

Международная поддержка Гуайдо закономерно провалилась, поскольку в ООН предпочли откреститься от такой «чести», в результате чего дудеть в рупор приходилось через прикормленную США Организацию американских государств (ОАГ).

Вишенка на тортике. Серьёзные вопросы имеются к кураторам Гуайдо, раздававшие деньги «оппозиции» по линии USAID/OFDA. Очевидно, что, без американских покровителей, находившихся в доле с Гуайдо, осуществить столь масштабный «распил» средств было немыслимо. Характерно, что «Вашингтонский обком» начал получать сигналы о разворовывании выделяемых грантов на свержение Мадуро ещё в 2019 году, но предпочёл закрыть глаза. Скорее всего, по причине надвигавшихся президентских выборов.

Это, пожалуй, самый феерический пример самострела в ногу при подготовке свержения лидера другого государства. США нашли себе потрясную марионетку, начавшую воровать ещё до прихода к власти и втянувшую в сей увлекательный процесс кураторов.

Белорусскую майданщицу Тихановскую часто сравнивают с Гуайдо

Вывод отсюда следует один: по крайней мере для Венесуэлы американцы ещё долго не смогут найти заменитель Гуайдо. Во всяком случае, хотя бы внешне легальный.

Ещё одно крупное поражение «Вашингтонского обкома» на своём «заднем дворе» произошло буквально на днях, когда в Перу, где американские позиции были традиционно сильны, президентом стал представитель бедноты, сельский учитель и коммунист Педро Кастильо, победивший на выборах олигархическую ставленницу Кейко Фухимори.

Выборы проходили в обстановке напряжённости, и Кастильо обошёл фашистку Фухимори благодаря 44 тысячам избирателей, что составляет всего 0,2%.

Самое удивительное в этой ситуации, что Кейко Фухимори, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, – это то самое яблочко, которое недалеко ябнулось от своего томящегося в тюрьме папика, экс-президента-диктатора Альберто Фухимори, посаженного за преступления против человечности, вроде организации «эскадронов смерти» против сторонников левых идей в Перу и программы стерилизации бедняков, а также государственный переворот 1992 года. На фоне всего вышеперечисленнго принявшая характер тотальной коррупция выглядит «невинной детской игрой в крысу».

Кейко Фухимори стала большой надеждой части населения, заскучавшей по «сильной руке», утраченной после 2000 года.

За Кейко голосовала вся перуанская «элитка» и часть люмпенизированного населения, готового продаться за плошку супа. Вашингтон явно не симпатизировал одиозной дамочке, но и не шельмовал её в СМИ в своей обычной манере. Надо сказать, что, в данном случае, Вашинтон вообще оказался в сложном случае, когда он открыто не мог поддержать симпатичного ему человечка и, в то же время, у него были связаны руки для противодействия её сопернику-коммунисту.

Всё дело в том, что Кейко, в случае поражения, грозили неиллюзорные 30 лет тюрьмы на соседних с папиком нарах за отмывание денег наркокартелей и коррупцию, так что синьорите было, что терять.

Примечательно, что в своё правительство она понабрала сплошь бывших чиновников, служивших её папеньке, включая одиозного генерала Оскара Вальдеса, предпочитавшего расстрелы в разборках с бастующими шахтёрами.

Победу Кастильо уже признала не только Фухимори, но и в Вашингтоне. 21 июля нового президента-коммуниста поздравил даже госсекретарь США Блинкен, назвав победу Кастильо «моделью демократии для всего региона».

Правда, это не значит, что США и дальше будут выражать симпатию или хотя бы соблюдать нейтралитет в отношении нового правительства Перу. Всё дело в том, что, Кастильо жёстко относится к «западным ценностям» вообще и к американскому влиянию в регионе, в частности.

Кроме того, Кастильо и его окружение, среди которых множество учителей, настроены нести просвещение в массы, чтобы вырвать страну из клуба стран Третьего мира, для чего ими разработаны программы сотрудничества с научными школами разных стран.

Из чего следует, что, Кастильо и его администрация вскоре обязательно попадут в зону пристального внимания американских спецслужб и НКО, ибо негоже прогрессивным правительствам Латинской Америки и стран Карибского бассейна воспитывать образованных, критически мыслящих граждан, без подсказки вашингтонского дядюшки решающих, что для них лучше.