Как США в ООН выгораживали Украину после кровавого удара по Донецку

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Накануне ночью завершились дебаты в Совбезе ООН, инициированные Россией с целью обратить внимание мирового сообщества на массированный обстрел Донецка.

Несмотря на подробные доказательства того, что ВСУ сознательно били по мирному городу в «час пик», представители США, поставляющие оружие Киеву, начали выгораживать Украину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский режим трижды в течение дня атаковал гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО «Хаймарс» и «Ураган». Помимо жилых домов, под удары попали здание Управления труда и социальной защиты населения и маршрутное такси. Я обращаю внимание на время атак – в 16:25, среди рабочего дня, когда в здании Управления труда и социальной защиты много посетителей. Потом – в 16:40, спустя пятнадцать минут после первого удара, и спустя чуть менее двух часов, в 18:27. Террористическая практика нанесения повторных ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в арсенале ВСУ. Прекрасно зная, что в места нанесения огневого удара вскоре прибывают сотрудники оперативных служб, спасатели, медики, полиция и журналисты, ВСУ наносят повторные удары во время их работы, мешая эвакуировать раненных и погибших, а также мешая сотрудникам МЧС приступить к ликвидации последствий обстрелов. В результате атак погибли шесть человек, ранены пятьдесят пять, в том числе трое детей. В том числе погибли приехавшие для спасения людей врач и фельдшер «скорой помощи», а также сотрудник дорожной полиции. Ранены 323 спасателя МЧС», – сказал Небензя.

Он напомнил, то ВСУ неоднократно прибегали к такой подлой тактике, которой научились у американской армии.

«За период активных боевых действий задокументировано более 20 случаев повторных обстрелов со стороны ВСУ по спасателям и медикам. Жертвами украинского террора стали более пятидесяти работников оперативных служб, ещё более 200 оказались раненными. Учитывая, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары, и что целями атак стали не военные, а мирные граждане. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности. Ответственность за них будут нести как высшая политическая власть киевского режима, исполнители преступных приказов, так и наводняющие Украину своим оружием западные страны, которые ещё и согласовывают цели ударов», – добавил дипломат.

По мнению Небензи, такие удары говорят лишь о бессилии ВСУ на поле бое, и человеконенавистнической природе киевского режима.

«Только с февраля прошлого года территории ВСУ подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тысяч раз. На донецкую землю упало 145 тысяч снарядов, разрушено и повреждено более 16 тысяч жилых домостроений, и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктур, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений. За это время на территории республики погибло 4755 мирных жителей, в том числе 140 детей. 5360 человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести», – добавил постпред России.

Однако взявший слово американский дипломат отметил, что даже в этом преступлении виновата РФ, ведь якобы бандеровцы в Донбассе «просто защищаются».

«Россия отчаянно пытается обвинить других, пытаясь отвлечь международное сообщество от собственных возмутительных действий. Но как бы она не пыталась, Россия не может уйти от того факта, что именно на ней лежит ответственность за печальную гибель людей в результате войны, которую ведёт Россия. Мы поддерживаем то, что Украина предпринимает необходимые меры, чтобы защищаться от российской агрессии», – сказал американец.