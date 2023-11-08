«Пострадали 64 человека» – Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов по Донецку

Сергей Вредников.  
08.11.2023 14:53
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Война, Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина


Вечером седьмого ноября ВСУ нанесли массированный удар по разным районам Донецка, в результате чего пострадало множество мирных жителей.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером седьмого ноября ВСУ нанесли массированный удар по разным районам Донецка, в результате чего...

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Обстрелам подверглись сразу несколько районов города, от центра до частного сектора и спальных районов. Били бандеровцы из РСЗО «Хаймарс», также использовали кассетные боеприпасы.

Прямое попадание произошло в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия.

Была серьёзно повреждена инфраструктура, часть домов остались без газо- и электроснабжения. Некоторые маршруты городского транспорта временно приостановили движение из-за повреждения контактного провода.

Во время обстрела ВСУ пользовались своей излюбленной тактикой: спустя какое-то время после прилёта опять обстреливать то же место, чтобы «накрыть» прибывших на место спасателей. Сообщается о как минимум одном пострадавшем сотруднике полиции, которого забрала «скорая».

Всего в результате массированных обстрелов нескольких районов города пострадали 64 человека (6 погибших и 58 раненых, в том числе трое детей).

В связи с этим Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН. Об этом в своём телеграм-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку.

Ожидаем, что оно будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября», – написал он.

Напомним, ранее в Киеве жаловались, что подразделения ВСУ не смогут удерживать Авдеевку дольше недели. А именно из этого населённого пункта ведётся большая часть обстрелов Донецка.

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