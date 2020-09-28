Как тараканы: Беломайданщиков разгоняют, а они снова собираются в центре Москвы

28.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Российские либералы – сторонники Беломайдана в воскресенье вновь собрались на несанкционированный пикет возле посольства Белоруссии в центре Москвы, несмотря на то, что накануне полиции удалось рассеять акцию поддержки «змагаров».

«Митингующие мгновенно прореагировали на моё появление. Они стали демонстрировать плакат, специально изготовленный для меня с цитатой московского мэра Собянина: «Лицам старше 60 не рекомендовано находиться в скоплении людей», – рассказал блогер и репортёр Сергей Рулёв о реакции беломайданщиков на появление журналиста, который, в отличие от либеральной столичной прессы, оценивает происходящее критически.

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Уже традиционно немного в стороне был замечен в одиночном пикете москвич Павел, который вынес самодельный перечеркнутый БЧБ флаг – символ гитлеровских коллаборационистов. Интересно, что его либеральные московские стримеры игнорировали, сосредоточив свое внимание исключительно на противниках Александра Лукашенко.

Полиции пришлось вмешаться в инцидент с прохожим, который, увидев пикетчиков, стал их обвинять во вранье. Молодой мужчина заявил, что является гражданином Белоруссии и видел ход выборов своими глазами – по его мнению, обвинения в фальсификациях сильно преувеличены.

«В ответ толпа стала звать полицию и обвинять абсолютно трезвого мужчину в том, что он провокатор. Трое полицейских буквально оттолкнули мужчину от митингующих. А мужчина с обидой сообщил мне, что пикетчики не знают реальной ситуации в Белоруссии. «Там не было такого беспредела, как они рассказывают, беспредел был со стороны их!» – пересказал диалог с белорусом Рулев.

Когда стемнело, общее количество митингующих приблизилось к цифре 70.

«Среди митингующих появилась Верка Олейникова — активистка Бессрочного протеста». В августе Олейникова совершила вояж в родной Ростов-на-Дону, где провела ряд одиночных пикетов с плакатом, привезённым из Москвы с неприличным текстом, – «Мусора хуже говна!». В итоге в столице Юга России Верка отсидела трое суток и по суду получила административный штраф в 30 тысяч рублей (кстати, я освещал ход этого суда). У посольства же Белоруссии Верка пыталась стать звездой у телеканала «Дождь», который исполнял роль ночного медийного стервятника.

Кстати, съемочная группа «Дождя» проигнорировала подошедших к пикетчикам молодых людей из Иркутска, которые, не стесняясь, вразумляли московских протестунов: «Половина молодёжи навряд ли понимает, за что они стоят. Вовлекать молодёжь, которая не имеет жизненного опыта, в к игры политизированные, потом делать из них мясной фарш, втравливая вот в эти майданные перевороты, где их подставляют под дубингки, делают их разменной монетой, – вот и вся история», – сказал один из гостей столицы.

Затем либералы, позируя перед группой «Дождя», устроили перфоманс – водрузили колону на одного из «активистов», демонстрируя, таким образом, незаконность недавней тайной инаугурации Александра Лукашенко.

«Полиция короля в бумажной короне и с крысиной мордой, весело взяла под белы рученьки, дав предварительно собрать свои многочисленные пожитки, и увела в автобус.

Вдруг внезапно набежала целая группа либеральных журналистов, среди которых я узнал и упомянутую выше Верку Олейник – она записывала на свой смартфон ответы задержанного о «политических репрессиях», – рассказал Рулёв о технологии московских «неполживцев».

«Мои наблюдения за последние дни свидетельствуют, что все несогласованные митинги под посольством РБ организовывают всё те же политические силы, которые в прошлом годы пытались устроить дебош в столице во время выборов в Моссовет. У них не получилось ни тогда, не получится и сегодня», – заключил репортер.