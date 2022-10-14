Как тебе такое, Украина? Илон Маск поднимает градус «зрады»

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Новости Украины

Американский миллиардер Илон Маск отказался бесплатно поддерживать переданные Украине системы спутникового интернета Starlink.

Как сообщает CNN, принадлежащая Маску компания SpaceX потратила на обеспечение Украины спутниками 80 миллионов долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не в состоянии далее дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», – цитирует издание заявление компании.

Также там отказались предоставить еще восемь тысяч терминалов, о которых просил главком ВСУ Валерий Залужный.

Тем временем сразу на Украине стали снимать рекламу с изображением Илона Маска, которую развесили ранее в знак благодарности за его поддержку ВСУ в начале СВО.

«Вот почему на Украине снимают рекламные щиты с Маском. Основной владелец космической SpaceX Илон Маск написал, что больше не может оплачивать спутниковый интернет Starlink на Украине и просит 124 миллиона долларов в месяц от Пентагона. Красиво. Сначала подсадил на крючок, потом поставил перед фактом», – комментирует в своем блоге политолог Марат Баширов.

Напомним, недавно Макс опубликовал в своем блоге предложения по урегулированию конфликта на Украине, где Крым, по его версии, должен остаться в составе РФ.

«Ему пели оды Зеленский и Арестович, боевик Волына в мае записал обращение к Маску из подземелий «Азовстали», и по стилю оно напоминало молитву. И ведь Маск никогда не отрицал, что то, что он делает — в первую очередь «бизнес, ничего личного». Но стоило ему поделиться личными соображениями по российско-украинскому вопросу, по референдумам и Крыму, как его записали в «агенты Кремля. То есть стать врагом для Киева очень просто, достаточно даже не надавить, а слегка пощекотать больную мозоль. Словами о том, что Крым всё-таки территория России, Маск ополчил против себя тех, кто еще недавно его боготворил», – пишет телеграм-канала «Полковник Ходаренок».