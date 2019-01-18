Как Украина управляет ПАСЕ
Украинская делегация будет проталкивать принятие очередной антироссийской резолюции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) уже на следующей неделе.
Об этом в эфире украинского телеканала «Эспресо» заявил депутат Верховной рады Леонид Емец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы начали сбор подписей, чтобы внести в повестку срочные дебаты. Необходимое число подписей собрано, решение практически принято. Прошли заседания руководящих органов. Состоится обсуждение ситуации с захватом наших парней в Керченском проливе. По их результатам будут углублены санкции. Это станет дополнительной доказательной базой в уголовных делах, которые ведутся в Международном уголовном суде», – заявил Елец.
По его словам, Украина практически диктует политику в ПАСЕ.
«Мы очень просто ведем себя с нашими партнерами в ПАСЕ. Есть перечень санкций, Россия не остановила свою агрессию. Значит санкций не достаточно, их нужно углублять. Наши американские и европейские партнеры воспринимают эту информацию и расширяют круг санкций», – заявил депутат.
Напомним, что в четверг Госдума РФ приняла решение не посылать в ПАСЕ делегацию и не платить взносы. Депутаты отмечали, что за антироссийскими резолюциями ассамблеи стоит агрессивное меньшинство небольших стран, в том числе, Украины.
Метки: инцидент в Керченском проливе, Леонид Емец, ПАСЕ
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