Как украинцы обменяли УПА на ЛГБТ. Мнение галичанина

Под рубрикой «Записки галичанина» «ПолитНавигатор» продолжает серию публикаций бывшего жителя Львова, который переехал в Россию, живет и работает в Санкт-Петербурге.

Прочитав новости о том, что Зеленский отменил день УПА (формально — перенёс), я сначала было не поверил. Ведь всё, что связано в ОУН/УПА и Бандерой является сакральным в современной Украине и должно было оставаться незыблемым.

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Увы, бандеризация населения выполнила свою цель – втянуть население в войну с Россией и на этом исчерпалась. После чего весь украинский национализм стал резко противоречить типичной лево-либеральной повесточке США. Вот и начали замещать одно другим.

Для меня, как бывшему жителю Львова, это втройне смешно. Я прекрасно помню, что по началу бандеровские митинги не подразумевали исключительно русофобскую мысль. Там было очень многое, местами даже здравое зерно: националистические организации призывали защищать местное население от африканских мигрантов (привет современной Польше), и вести здоровый образ жизни без алкоголя и сигарет, и даже не питаться во вредном Макдональдсе.

В равной степени националисты традиционно выступали и против ЛГБТ, митинги с соответствующими лозунгами были ещё в далёком 2010 году, даже раньше, чем пошла откровенная русофобская деятельность. Не исключаю, что «начинали за здравие» они для того, чтобы на праведных идеях набрать побольше аудитории, а потом уже вся она пойдёт «за упокой» на войну с Россией, как первичную цель.

Первое время после майдана не было насаждения лево-либеральной повестки, и националисты расслабили булки. Первый звоночек был когда в Киеве решили провести гей-парад. Тогда толпы недовольных арийцев собрались сводить счета с извращенцами, но внезапно полиция прибыла защищать участников гей-парада от «цвета нации», а не наоборот.

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Растерянные националисты, бывшие тогда в меньшем количестве относительно силовиков, выглядели как посмешище. Тогда всё закончилось нытьём на камеры журналистов с робкими объяснениями, почему же ЛГБТ это плохо. Примечательно, что во Львове ни один гей-парад до сих пор не состоялся, но не ровен час.

В своё время я не припомню какой-либо толерантности в Галиции. Откровенных представителей ЛГБТ-движения там никогда не появлялось, да и косвенных тоже. Даже в отсутствие националистов они стали бы лёгкой жертвой для местных гопников, которые, как известно, в некоторой мере были «санитары леса», жившие по понятиям.

В равной степени, в Бандерштадте не было и какой-либо расовой политкорректности, и одинаково плохими и нежелательными наравне с «москалями» были и негры, и индусы, и абсолютно все, кто не мог хотя бы визуально закосить под местного. Назвать чернокожего «мавпа» (обезьяна) чуть ли ни в лицо было нормой среди населения, даже среди тех, кто не скакал на максимально радикальной волне.

Со временем и эта норма пошатнулась, когда во Львове многие дороги стали ремонтировать турецкие подрядчики (украинских, видимо, не нашлось). Потихоньку турецкие рабочие стали обзаводиться местными жёнами, относились к такому презрительно, но без особого шума и скакания.

Впрочем, это по сей день не носит настолько массовый характер, как в России. Да и помпезного празднования Курбан-Байрама на Украине не припомню, а во Львове по сей день нет ни одной мечети, во всяком случае как отдельно-стоящего здания. Но снова таки, не ровен час.

Увы, за помощь Запада надо платить и не только деньгами, госпредприятиями и землями. В одночасье за последние полтора года на Украине стала семимильными шагами насаждаться ЛГБТ-повестка, при чём в самом мерзком её проявлении – с детского сада.

В качестве оправдания была запущена некая бригада ЛГБТ-воинов, которые сражаются с оккупантами на равных, видимо как минимум за это нужно их понять и принять во всём великолепии. Хотя, как по мне, то не то чтобы уж много набралось там тех ЛГБТ-воинов, чтобы это играло сколько-нибудь весомую роль. Почему-то на всё это столь ярые националисты и их не менее ярые единомышленники ответили… ничем.

Просто взяли и проглотили. Ну либо если реакция и была, то недостаточно резонансной, чтобы о ней узнать без целенаправленных поисков. Как так? Я искренне недоумеваю. Как можно, будучи искренне-идейным человеком, продолжать активно выступать за одну часть идеологии (война с РФ) и тупо забыть другую часть идеологии (традиционные ценности)? Даже никаких интервью на эту тему с былыми деятелями радикалов я не нашёл.

Позатыкали рты такие некогда громкие деятели, как Тягныбок и Михальчишин, не видать и Ляшко с вилами, да и более новых активистов, имён которых я не запомнил. Лишь валькирия всея Галиции Ирина Фарион что-то вяло понудела на тему того, что официальный язык английский – это такая же зрада, как и русский, и иного языка кроме украинского быть не должно. Видимо, старуха уже окончательно перешла в категорию фриков и местных сумасшедших, потому всерьёз её не воспринимают даже западные кураторы.

О здоровье нации, которое когда-то давно пропагандировали националисты, видимо придётся тоже позабыть, ведь плантации марихуаны, слегка отбелённой ярлыком «медицинская», явно не добавят ни физического, ни психологического здоровья украинцам. Почему же против этого нет ни одного митинга, или хотя бы вялого бубнежа на камеру? Куда делась вся эта национальная принципиальность?

И снова в ход вступает «это другое», ведь принципиально требовать в качестве «формулы мира» выход на границы 1991 года – норма. Но принципиально требовать ненасаждения украинцам ЛГБТ-повестки вместе с целебной марихуаной – нечто ненужное.

Возможно, это оправдывается тем, что во время войны некогда распыляться на такие мелочи (война всё спишет), а вот уже после «пэрэмоги» над клятыми оккупантами можно будет заняться порядком на гражданке. Но есть неловкое подозрение, что тогда наводить порядок будет некому — все разбегутся подальше.

И всё же мне тревожно, куда делись все самые идейные нацики. Неужели уже все на том свете? Сугубо из спортивного интереса я хотел бы выслушать мнение самых идеологически-верных из них по поводу того, куда движется Украина и этого ли они искренне хотели все эти годы. Если финансовые тяготы и лишения войны ещё можно списать на извечную песню с временным «затягиванием поясов», а попятную по теме УПА и Волынской резни — ситуационной уступкой ради получения помощи от Польши. Но каким образом может помочь приблизить победу промывка детских мозгов гей-лесбо-транс повесткой — не натянуть никак.

С другой стороны, с идеологией в современной Украине изначально не было какой-либо стройной картины. До навязывания массовой русофобии и бредятины про древних укров, я вообще не припомню какой-то внятной идеологии. Все носились с лозунгами «свободная и независимая Украина» и производными. Видимо, долго длился эффект развала СССР и вожделенной незалежности.

Каких-то ощутимых плюсов, кроме повышения самомнения, незалежность не дала и понадобился новый ориентир — евроинтеграция. Это и стало новой идеологией, ведь куда проще лечь под Евросоюз, чем как-то продвигать что-либо своё. В воображение самых промытых евроинтегрантов присутствовал европейский уровень дорог и благоустройства, зарплаты по 5000 евро (в некоторых интерпретациях — пособия по безработице такого уровня, что можно никогда не работать), смена автомобиля на новый каждые 3-5 лет для всех поголовно, открытые границы со всем миром.

Чуть позже для спокойствия добавили и идею вступления в НАТО. Примерно тогда фантазёрам и стоило насторожиться, когда из всего перечисленного получили только безвиз.

К слову, в своё время я пытался узнать у идеологов, тогда ещё лично, почему национальная идея состоит во вступлении в Евросоюз, нежели в культивировании своего собственного благополучия. По моему, это было вполне прямолинейно: если ты патриот Украины, и всей душой радеешь за украинскую мову, как единую возможную, то почему это автоматически не подразумевает радеть за украинскую промышленность или украинскую сферу услуг?

Если же всё должно быть европейское, то почему бы закономерно не перейти на один из европейских языков, как продолжение этой логики? Это было бы более практично, чем держаться за мову, которой никто другой в ЕС не владеет.

Закономерно, евроинтегрантам было нечего ответить и они смотрели на меня, как на идиота, который почему-то не понимает новой национальной идеи, подразумевающей полную халяву для всех тех, кто её придерживается.

Собственно вся идея европейского дармоедства точно так же служила простой цели — госперевороту 2014 года, который бы зачистил неугодных и несговорчивых президента и его соратников, выступавших за какие-то скучные и трезвые перспективы Таможенного союза. Как только это было выполнено, евро-идея стала не нужна, поскольку точно так же отыграла свою роль, как сегодня отыграли свою роль ОУН/УПА/Бандера.

Это было понятно уже по первым аккордам, когда вместо фактического вступления в ЕС украинцев «поматросили» некой сумрачной «ассоциацией с ЕС», да и от оной подписали только некую «политическую часть». Помнит ли сегодня кто-либо из скакунов майдана, где та ассоциация и в чём она заключается? Не в том ли, что сегодня Польша и другие еврососеди закрылись от украинского зерна даже в формате транзита?

К слову, аналогичным образом поматросили и со вступлением в НАТО, отказав «в лоб» многократно и наиболее эпично — последний раз не так далече.

Тут мы можем наблюдать забавный феномен, когда в отсутствие нормальной национальной идеи, сначала вместо неё подсунули навязчивую идею самостоятельности, а потом развернулись на 180 градусов и пропихнули идею висеть на шее Евросоюза (финансово) и НАТО (в оборонном плане). Это была проверка на вшивость – если обыватель не заметит логического тупика, то потом финт с разворотом можно повторять бесконечное количество раз.

Так и вышло: вместо нацистских идей невероятной чистоты нации, задвинули как раз то, с чем канонические нацисты боролись – гомосексуалистов и производных. И преусловутую толерантность ко всему происходящему. Трепетно жду, когда от памятника Бандере (перелицованному Ильичу) отвинтят голову и прикрутят нового героя – кого-нибудь из тех самых ЛГБТ-воинов, защищавших родину от оккупантов. Почему бы и нет?

Разумеется, и русофобская идея рано или поздно себя отработает – уже близок тот момент, ведь стало ясно, что Украина ничего не добьётся на поле боя. И эшелоны западных «вундерваффе» ничего не изменят, ведь исполнитель на поле боя криворук и не мотивирован.

А если Украина не будет «анти-Россией», то зачем она ещё нужна? Это крайне очевидно, но об этом тоже почему-то не задумалось большинство идеологически-верных деятелей Украины: а что потом? Понятно, что для самых наивных наплели сказок про дерибан ресурсов России вместе с коллективным Западом, из которых рагули наконец получат огромные репарации (те самые 5000 евро в месяц, обещанные ещё в 2011?).

Но в это верят 10-20% кастрюлек, а чем себя утешают остальные – для меня загадка. В удачном раскладе они бы просто остались у разбитого корыта, но теперь помимо корыта они получат полный пакет толерантности, от которой можно будет подлечиться только марихуаной – и так до полной нирваны.

К слову, это целиком совпадает с идеологией российских либералов, когда важно отстранить от власти «клятого тирана», а что будет потом и когда наступит та самая «Прекрасная Россия будущего» – дело десятое. Узнаю почерк одних и тех же авторов.

Собственно потому на месте россиян я бы не злорадствовал, ибо повесточка для братских народов всегда была схожей, а сегодня наконец сравнялась. До недавнего, именно в отсутствии национализма и в отрицании всего русского заключалась идеология российских «либералов» и примазавшихся. Всё та же толерантность, как расовая, так и гендерная, сквозит изо всех «стильных-модных-молодёжных» щелей.

Ярчайший пример – клип на песню популярного среди малолеток исполнителя «ICEPEAK» – Dead but pretty, открытым текстом показывает целующихся ОМОНовцев. Невзирая на все анти-ЛГБТ старания в России, продвигаемые с оркестром и фанфарами, ни клип не заблокирован Роскомнадзором, ни сами музыканты и продюсеры никак не пострадали.

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Ах да, повесточка в клипе слегка завуалирована с целью юридического отбеливания — ОМОНовцы в балаклавах и нельзя доподлинно утверждать, что там не разнополые люди, но все мы прекрасно понимаем, что именно пропагандирует клип. И именно так же поймёт и его целевая аудитория – те самые детишки и подростки, которым нужно промыть мозги ЛГБТ-повесткой.

С расовой толерантностью в России тоже всё более, чем прекрасно: напрочь стёрто понятие «русский» как этнический признак славянского населения, вместо него толерасты задвинули максимально нейтральное понятие «россиянин» как носитель паспорта РФ независимо от национальности, тем самым размывая национальную идентичность (разумеется, в однобоком порядке), а не так далече появился схожий термин «русский по духу», дабы не обижать не-славянских служащих ВС РФ.

Даже сдавать квартиры теперь нельзя «только славянам», а журналистский новояз уже прочно привык не называть вещи своими именами, когда в типичных для кавказцев или среднеазиатов разборках фигурируют исключительно «жители сопредельных государств», что бы не дай бог не обидеть «чувствительный» и «ранимый» этнос.

Да, я прекрасно понимаю, что наличие этнических республик в составе РФ диктует некоторые меры предосторожности, дабы исповедующие определённые, скажем так, религии не пошли в аналог крестового похода против титульных обидчиков, которые как по боевому духу, так и по физподготовке значительно уступают.

А как показал недавний мятеж, государство немного не готово оперативно реагировать на внутренние угрозы. Потому в РФ стало нормальным сюсюкаться с диаспорами. Но это путь в никуда, ведь сколько волка ни корми – ему всё мало, и кричащие примеры обратного расизма из США и ЕС (когда пришлые мигранты раздают пинков коренному населению под безразличие полиции) должны намекнуть властям РФ, что бесконечно откупаться и спускать подобные инциденты на тормозах не получится.

И рано или поздно всё же придётся расставить точки над i, цитируя один знаковый фильм: «кто наши наши, а кто не наши наши». Поскольку пока ни одной стране, которая побежала на поводу у глобалистов замещать белое население чёрным, кроме сиюминутной выгоды это ничего хорошего не принесло. Пускай до целебной марихуаны России ещё крайне далеко, но в общении с обывателями я нередко встречаю одобрение легализации «опиума для народа», особенно в возрастной категории до 35 лет.

А Петербург уже негласно получил позорный статус «солевой» столицы России, где купить определённого порошка проще и быстрее, чем бутылку пива после 22:00. А в некоторых типах повесточек Россия даже успешнее Украины: если экологический диктат под предводительством Греты Тунберг пока не нужен на Украине (аграрный сектор и промышленность развалили и без данных лозунгов), то в России эко-диктат пока совсем скромно и тихо, но уже начал проявляться.

В данный момент это наблюдается в виде новостей о наладке производств пищи из насекомых, которая ничем не хуже (а может и даже лучше) традиционной мясной еды. А как мы знаем, мясо — это плохо и крупный рогатый скот нынче модно истреблять.

Холопы же могут перейти на веганство/вегетарианство, а кто не хочет — отведает полезной еды на основе тараканов. Тут можно сказать, что эти новости ещё надо целенаправленно поискать, но ЛГБТ и БЛМ повестки тоже изначально заходили так же робко и как бы невзначай, а потом понеслась.

Как бы не обманывали себя жители РФ, всё это в комплексе служит одной далекоидущей цели – уменьшения качества и количества населения.

Украинцам уже давно сказали открытым текстом, что заокеанским хозяевам будет достаточно 10-15 миллионов популяции в качестве обслуживающего персонала, а остальных необходимо утилизировать любым удобным способом (послать на убой в братоубийственной войне либо же добиться их вырождения через разрушение института здоровой семьи или привитие зависимостей от наркотиков). Кто сказал, что это справедливо только для одной Украины?

В аналогичной мере я опасаюсь и за демонстративно-самостоятельные страны ЕС, такие как Польша и Венгрия. Как житель Галиции, я прекрасно знаю менталитет поляков. Это крайне вредная и принципиальная нация, фундаментальными ценностями которой является традиционная семья, католицизм и мононационализм.

Пока кукловодам выгоден радикальный гонор шляхтичей, чтобы сыграть на нём так же, как сыграли на тяге украинцев к халяве – его будут точно так же культивировать. Как только Польша окажется втянутой в войну, будут упразднены абсолютно неудобные для глобалистов идеи доминирования польского славянского этноса и неприятия африканских мигрантов на одной волне с ЕС, а также традиционных семейных ценностей вместо изврата ЛГБТ.

Христианство более не доминирующая религия, и от неё тоже избавляются независимо от того, католицизм это или православие, как бы неполиткорректно это ни звучало — ислам куда более удобен для управления электоратом. Гонения на УПЦ МП на Украине тому ярчайший пример, а яблоко раздора в лице московского патриархата тому лишь удобный повод, фактически же христианству предстоит быть упразднённым целиком.

У Венгров проблемы с демографией обусловлены исторически, ведь данный этнос в Европе является пришлым издалека. Они уже давно просчитали, что вырождение не за горами и без отягощающих, в виде орд африканских мигрантов.

Глобалистская/лево-либеральная повесточка для них является экзистенциальной проблемой. В сочетании с излишне самостоятельной политикой Венгрии (нежелание отказаться от российской энергетики, призывы к выходу из ЕС) делает эту страну крайне неудобной в масштабах покорной Европы.

Я лишь однажды бывал в Будапеште, в целом мне понравилась венгерская самобытноть. Искренне не хочу этой стране той участи, которая выпала моей Родине, равно как и не хочу такой разрухи ни колоритной Польше, ни приютившей меня России.

Надеюсь, примеры из данной статьи пойдут на пользу пускай и малочисленной аудитории, которым «заходит» читать умозаключения выходца из лишённой процветания украинской Галиции.

Трагедия украинского народа, который к сожалению не смог выработать подлинной и незыблемой национальной идеи, и в результате получил наихудшую идеологию из возможных, должна послужить кричащим примером всем соседям. В наши дни следует всегда быть начеку и не вестись на якобы благие помыслы, которыми, как мы знаем, вымощена дорога в ад. Куда мы и должны отправиться по замыслу наших идеологических врагов.