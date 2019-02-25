//exit;
25.02.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
Просмотров:

Как украинская армия отметила запрещенное 23 февраля

В украинской группировке в Донбассе на почве разногласий по поводу празднования 23 февраля военнослужащий застрелил своего сослуживца.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На позиции 54-й бригады в районе населенного пункта Золотое между военнослужащими, находящимися в алкогольном опьянении, возник конфликт на почве разногласий по поводу празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. После словесной перепалки один из участников конфликта схватил автомат и выстрелил в сослуживца. От полученного ранения сержант Ефимченко скончался на месте», – сообщил Андрей Марочко.

Напомним, накануне в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош со стрельбой и угнали гражданский автомобиль в населённом пункте на Луганщине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть