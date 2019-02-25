Как украинская армия отметила запрещенное 23 февраля

25.02.2019, Луганск, Александр Гусар

В украинской группировке в Донбассе на почве разногласий по поводу празднования 23 февраля военнослужащий застрелил своего сослуживца.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На позиции 54-й бригады в районе населенного пункта Золотое между военнослужащими, находящимися в алкогольном опьянении, возник конфликт на почве разногласий по поводу празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. После словесной перепалки один из участников конфликта схватил автомат и выстрелил в сослуживца. От полученного ранения сержант Ефимченко скончался на месте», – сообщил Андрей Марочко.

Напомним, накануне в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош со стрельбой и угнали гражданский автомобиль в населённом пункте на Луганщине.