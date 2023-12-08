«Как в 37-м году» – в Раде обвинили Зе-власть в узурпации и репрессиях

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда фактически полностью уничтожили судебную ветвь – и узурпировали власть в стране.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат ВР от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Она обвинила Владимира Зеленского и его команду в узурпации власти и превращении страны в концлагерь.

«Офис президента сегодня руководит и правительством, и Верховной радой Украины, составляя черные списки депутатов, которые имеют право осуществлять межпарламентскую деятельность, которым это запрещено, который у нас руководит свободой слова, вернее, политической цензурой. И теперь и судами они у нас управляют.

И вот есть постановление правительства, которое запрещает депутатам местных органов власти, женщинам, которые не получают ни копейки из государственного бюджета, даже с волонтерской миссией выезжать за границу только потому, что так решило правительство», – отметила она.