«Как в 37-м году» – в Раде обвинили Зе-власть в узурпации и репрессиях

Вадим Москаленко.  
08.12.2023 23:52
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цензура


Президент Украины Владимир Зеленский и его команда фактически полностью уничтожили судебную ветвь – и узурпировали власть в стране.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат ВР от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда фактически полностью уничтожили судебную ветвь – и...

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Она обвинила Владимира Зеленского и его команду в узурпации власти и превращении страны в концлагерь.

«Офис президента сегодня руководит и правительством, и Верховной радой Украины, составляя черные списки депутатов, которые имеют право осуществлять межпарламентскую деятельность, которым это запрещено, который у нас руководит свободой слова, вернее, политической цензурой. И теперь и судами они у нас управляют.

И вот есть постановление правительства, которое запрещает депутатам местных органов власти, женщинам, которые не получают ни копейки из государственного бюджета, даже с волонтерской миссией выезжать за границу только потому, что так решило правительство», – отметила она.

«И так же правительство у нас теперь вместе с СБУ решают, как, знаете, в 37-м году, там, или во времена Советского Союза, кто имеет право из депутатов осуществлять межпарламентскую деятельность – а списки эти утверждаются в офисе Президента – а кто не имеет права», – подытожила она.

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