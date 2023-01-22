Как в Москве объясняют появление Абрамовича на переговорах

Елена Острякова.  
22.01.2023 17:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Олигарх Роман Абрамович является основным переговорщиком России с Западом.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Олигарх Роман Абрамович является основным переговорщиком России с Западом. Об этом в интервью телеканалу...

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«Видимо, произошла реанимация влияния Абрамовича, потому что нужен человек, который будет разговаривать с Западом. У нас коммуникация с Западом какая сейчас происходит? МИД с ним практически не разговаривает. Там поставили железную стену. А Макрон что сделал?

Нормального контакта на уровне МИДов или совсем нет, или есть минимальный. Контакт сохраняется между спецслужбами: Совбез, и мы видим сегодня особую роль главы СВР Сергея Нарышкина.

Политик, разговаривающий с Россией, сразу подвергается обструкции. Кто тогда может говорить? Бизнесмены. И тут появляется Роман Аркадьевич, который очень серьезно вложился, чтобы стать частью мировой бизнес элиты», – сказал Минченко.

Он считает, что, несмотря на то, что Абрамович сейчас не появляется на публичных мероприятиях, его роль остается серьезной.

«Он ушел из публичного поля, но я рискну предположить, что из непубличного поля он не ушел и остается достаточно важной фигурой», – сказал Минченко.

Ранее украинский продюсер Александр Роднянский заявлял, что Абрамовича пригласил к посредничеству в российско-украинских переговорах глава офиса президента Украины Андрей Ермак, потому что олигарх может легко связаться с российскими властями.

В июне адвокаты Абрамовича (бельгийская юридическая фирма Daldewolf ) принесли  в английский суд, который рассматривал иск олигарха,  рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что «при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 000 человек».

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