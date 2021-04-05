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05.04.2021, Киев, Москаленко
 
Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Как во времена Политбюро СССР» – в Киеве разочарованы лицемерным Западом

Новости Украины

Вопреки мечтам многих украинцев, Запад фактически отказался от декларируемой им ранее «свободы слова» и начал применять жесткую цензуру в отношении всех инакомыслящих.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил ранее активно поддержавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ориентировались на западные технологии, науку, идеологию свободы, прав человека, и так далее. И тут, в какой-то момент, всё меняется, и непонятно – это уже свобода или как во время Политбюро СССР. Когда по вопросам цензуры вы транслируете некоего человека, и вас блокируют на неделю – это всё ещё свобода, или уже цензура, как в СССР?

Или когда мы говорим что Запад – это про политкорректность и толерантность, и вместе с тем, есть культура отмены, возникает вопрос – а когда надо быть толерантным, а когда надо применять культуру отмены? Что должно произойти, чтобы вы делали – или это, или это? Толерантным надо быть, когда ты внутри линии западного Политбюро, а когда вы отклоняетесь – надо применять культуру отмены?

Если пошёл тренд, что вы должны осознать вину в ситуации «чёрного пробуждения», а вы не хотите – то к вам культура отмены. А если вы осознаёте и становитесь на колени – вы толерантный. Главное – следить за идеологией западного Политбюро», – сказал он.

Напомним, ранее в Москве сообщили о том, что правительства европейских стран финансируют СМИ для оправдания диктаторских антикоронавируских мер и цензуры любых альтернативных мнений.


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