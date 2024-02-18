«Как во Вторую мировую» – в ЕС хотят создать комиссара по обороне

Константин Серпилин.  
18.02.2024 14:45
  (Мск) , Мюнхен
Просмотров: 1136
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО


Страны ЕС и НАТО должны нарастить свою военную промышленность до уровня времён Второй Мировой войны, даже если ради этого придётся отказаться от остального производства.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы должны наращивать наши мощности по производству оружия, мы должны начать производить боеприпасы и «Пэтриоты», это очень сложная задача. Мы думаем о том, чтобы увеличивать производство автомобилей или лыж, но производство оружия – это совсем другое…

В парламенте я буду выходить с предложением самого крупного увеличения расходов на оборонку, структурно и по объёму, они должны стать самыми крупными с окончания Второй Мировой войны», – сказал Стёре.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула Фор дер Ляйен для решения таких вопросов предложила создать должность европейского комиссара по обороне.

«В Европейской комиссии должен быть комиссар по обороне. Если бы я стала следующим председателем Европейской комиссии, я бы создала должность комиссара по обороне.

Кто бы ни занял эту должность, это очень важный вопрос для стран Центральной и Восточной Европы, и кто-то из этих стран должен занять эту должность», – подчеркнула русофобка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть