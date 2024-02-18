«Как во Вторую мировую» – в ЕС хотят создать комиссара по обороне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны ЕС и НАТО должны нарастить свою военную промышленность до уровня времён Второй Мировой войны, даже если ради этого придётся отказаться от остального производства.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы должны наращивать наши мощности по производству оружия, мы должны начать производить боеприпасы и «Пэтриоты», это очень сложная задача. Мы думаем о том, чтобы увеличивать производство автомобилей или лыж, но производство оружия – это совсем другое… В парламенте я буду выходить с предложением самого крупного увеличения расходов на оборонку, структурно и по объёму, они должны стать самыми крупными с окончания Второй Мировой войны», – сказал Стёре.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула Фор дер Ляйен для решения таких вопросов предложила создать должность европейского комиссара по обороне.

«В Европейской комиссии должен быть комиссар по обороне. Если бы я стала следующим председателем Европейской комиссии, я бы создала должность комиссара по обороне. Кто бы ни занял эту должность, это очень важный вопрос для стран Центральной и Восточной Европы, и кто-то из этих стран должен занять эту должность», – подчеркнула русофобка.