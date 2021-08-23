«Как вы тогда на свет появились?» – Гаспарян жестко ответил на попытки переписать историю

23.08.2021 08:31 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Руководство большинства бывших республик СССР, получив независимость и пытаясь оправдать своё недолгое существование, сознательно очерняет собственную историю в составе одной большой страны.

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 заявил политический обозреватель Армен Гаспарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда читаешь учебные пособия стран ближнего зарубежья – там всех уничтожали, женщин насиловали, хлеб отнимали, культуру гнобили. Спрашивается – а как тогда вы все родились на свет? У вас всех были родители, бабушки, дедушки. Вы все получали образование. Что, вас зачали, чтобы скрутить государству кукиш? Вы учились, что ли, вопреки государственной политике?» – сказал эксперт.

По его мнению, бывшие республики СССР начали очернять свою историю ради того, чтобы получить идеологическое обоснование своего существования.

«Это сейчас такой тренд. Потому что каждой из бывших союзных республик в 1992 году предстояло решить чрезвычайно сложную для себя задачу. Опыта существования как успешных государств у них в истории не было. Опыт лимитрофов был скорее отрицательным… Каждая из образовавшихся республик, помимо всего прочего, должна получить идеологическое обоснование своего существования. А идеологическое обоснование может быть только одним – отрицанием всего того, что было раньше. Вот они на этом и начинают строить программу», – Гаспарян.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в рамках противодействия попыткам переписать историю Второй мировой войны и приравнять коммунизм к нацизму, Россия в этом году проведёт ряд тематических мероприятий, в том числе и за рубежом.