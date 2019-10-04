Как заговорил украинский «оппозиционер», лишившись мандата: «У нас с Россией вековой конфликт»

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

У Украины с Россией идет не война, а вековой конфликт, который сегодня вскрылся, как «гнойник». Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Шурма, входивший ранее во фракцию «Оппозиционного блока», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик считает, что нынешние протесты на Украине выгодны России, и она их провоцирует.

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«Мы все прекрасно понимаем – конфликт с Россией, он сегодня проявился как гнойник, как выдавленный прыщ. А это вековое противостояние Украины и России.

И простого выхода из этой ситуации не будет, мы должны настроится на то, что в перспективе, вечных войн нет, будут и репутационные потери. Как бы мы этого не хотели, но так оно и будет. И наша задача сегодня максимально утихомирить расшатывание ситуации.

Потому что кому сегодня выгодно противостояние в Украине и нагнетание ситуации? Конечно же, России! И они будут всячески провоцировать разные политические силы к раскатыванию ситуации, чтобы только в Украине не было покоя», – заявил Шурма.