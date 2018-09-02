02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политические убийства
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Как заложили взрывчатку, убившую Захарченко



Взрывное устройство, унесшие жизнь Александра Захарченко и его охранника, в террористической среде называют «закладкой на удачу». Об этом во время общения с журналистами на месте теракта, опубликованном агентством «News–Front», рассказал советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Погибло двое. Сам глава Республики и его охранник, который зашёл первым. Девять человек пострадали, трое до сих пор в больнице. Ранения тяжёлые, но их жизни ничто не угрожает», – заявил Казаков.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия – ударная волна и огонь. Александр Владимирович пострадал от ударной волны.

Они ехали из резиденции на встречу и остановились тут на стоянке. Они часто сюда заходили. Так они и входили один за другим. Первый шёл охранник, он погиб сразу, потом шёл глава, он погиб почти сразу. Потом шёл ещё один охранник, он сейчас находится в реанимации. Потом шла Наташа Волкова, у неё тяжёлые повреждения, потом шёл Тимофеев и остальные охранники», – рассказал советник главы ДНР.

«Террористы называют это «закладка на удачу». Они знали, что глава сюда часто заходит», – добавил Александр Казаков.

Отметим, что сегодняшнюю церемонию прощания с Александром Захарченко посетил министр доходов и сборов ДНР Александр «Ташкент» Тимофеев, который получил ранение в результате теракта.

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