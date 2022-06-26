Как Зеленский дерусификацию в Одессу привез

Новости Украины

Чем лучше я узнаю Зеленского, тем больше люблю собак. Казалось, что он мог привезти в мою родную Одессу кроме беды. «Кровью как в метрополитене» страну расписал, а хозяева ею все не напьются — понадобилось устроить на этом фоне так называемую дерусификацию.

Понимает ли сам Зеленский, что происходит? Похоже, нет. Дерусификация проходит в рамках его гастрольного тура по тому, что осталось от Украины. Напоминает концерты Мэрилин Монро перед американскими солдатами в Корее.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Психологи потом заявят, что так в ней проявлялся своего рода эксгибиционизм. Но актрисе с нужной для сцены лабильной психикой можно. А президенту?.. Только у него именно такой диагноз — хочу, чтобы юбку вентилятор поднимал; а где рояль, на котором можно сыграть? Гастрольный чес и самолюбование с результатом в тысячи сломанных жизней.

Так он и катается по городам и весям и на чистейшем русском языке объявляет бойкот всему русскому. Так случилось и во время его последней поездки на Юг, в Одесскую и Николаевскую области.

И вот итог. Из одесских библиотек уже вывозят русские книги. Причем, в святая святых, в этих очагах культуры и духовности (ха!), развесили таблички, повествующие, что «русская литература ушла за русским военным кораблем».

Правильно, пусть дети почитают — не «Льва и собачку» же, действительно! Чтобы юродствовать на какой-нибудь «Азовстали» воспитательные азы не нужны. И, как сообщают в местных телеграм-пабликах, если у читателей возникают вопросы по поводу корабля, им предлагают «обратиться в СБУ, где быстро на них ответят».

Также, как заявили в департаменте образования и науки Одесской военной администрации, «с 1 сентября в области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяты, из образовательной программы убрали всех российских писателей.

Их заменят авторами других государств». Логично, что других — на одном Шевченко не выедешь. А что еще можно предложить школьникам и студентам? Сексуальные фантазии Фарион о Бандере, труды Корчинского о том, как устраивать теракты, путеводитель по выкапыванию Черного моря?..

А про переименование одесских улиц, чьи названия связаны с историей России, авторы ПолитНавигатора и так неоднократно писали. В частности, к этой инициативе присоединился мэр Труханов, заявив, что «не желает иметь ничего общего с государством, пытающимся стереть его город с лица Земли» (напомните, кто мины по всему одесскому побережью разложил — Россия?). Перед Киевом решил выслужиться, но когда в столице так раздухарились, что потребовали переименовать даже Пушкинскую, и он офонарел, заявив страшное.

«Нет, я бы этого переименования не поддержал. Одесса — многокультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — пояснил Труханов в интервью New York Times.

Интересно, что теперь с Трухановым будет…

Хотя, чему тут удивляться, если и Пушкина из школьной программы уже убрали. Совсем. Даже волшебница-зима почему-то не угодила, мешает. Также интересно, где Шариков деньги на покупку учебников возьмет. В смысле, откуда у воюющей страны, с разрушенной инфраструктурой и мертвой экономикой, средства на печать новых книг, и кто их к 1 сентября составит и выпустит?

Впрочем, как заявил спикер Госдумы Володин, комментируя кампанию по дерусификации Одесской и Николаевской областей:

«Не спешите выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать».

Ну а Зеленский, и тот же Арестович, продолжают выкладывать «прикольные видосы» преимущественно на русском. Видно, под веществами, когда язык развязывается и хочется поговорить, только родная речь из тебя прет. Под коксом бы и Штирлиц спалился. Команда кровавых клоунов как есть — такой и войдет в историю. Теперь главное, чтобы из нее не исчезли русские города, оккупированные Украиной.