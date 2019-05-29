«Как же приятно слушать спасителя Коломойского!» – Кравчук

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук разразился хвалебными одами в адрес днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, который недавно вернулся в страну.

Кравчук похвалил его за то, что он сохранил Днепропетровск в составе Украины, в отличие от Донецка и Луганска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уважаю Коломойского. Скажу почему. Потому что Днепропетровск не стал Луганском и не стал Донецком потому, что там был Коломойский со своей командой. Я за это его уважаю, это позиция. Нам нужно научиться отличать плевел от зерна. Вот зерно, когда Коломойский встал, организовал и не допустил сдачи Днепра. А то, что он говорит сейчас… он интересный человек, владеет словом, его приятно слушать. Пусть себе говорит, а нам надо делать дела», – заявил Кравчук в эфире телеканала 112.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что если бы в 2014 году олигарх Ринат Ахметов возглавил Донецкую область, то Киеву бы удалось подавить восставший регион.