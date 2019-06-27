«Как жить без русских?» – грузинские курорты охватила паника

27.06.2019, Москва, Олег Кравцов

В грузинском курортном городе Кобулети вышли митинговать владельцы частных гостиниц и гостевых домов. Их основными клиентами были российские отдыхающие, доля которых в Грузии в скором времени резко сократится.

Об этом пишет «Московский комсомолец», отмечая, что теперь представители турбизенса просят от властей отсрочки по кредитам, которые накануне летнего сезона взяли многие местные жители.

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С протестующими встретилась министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и пообещала, что власти постараются смягчить возможные потери отельеров, которые, впрочем, остались недовольны встречей.

«Они говорят, что смогут привлечь туристов из Ирана и так далее. Кто к нам поедет из этих стран? Лапшу нам на уши вешают. Может кто-то и приедет, но это будет 5%, которые ничего не дадут. И если из Европы поедут, то они пойдут в дорогостоящие гостиницы, а средний частный сектор — страдает. Я в этом сезоне уже теряю около 10 тысяч долларов», – рассказал изданию организатор митинга Малхаз Хабази, владеющий в Кобулети небольшой гостиницей.

По его словам за обострением отношений с Россией стоят политики, а большинство грузин хотят дружбы между двумя государствами.

«Людей жалко, потому что их наказывают. Те, которые выступали на площади — они богато живут. А 90% населения — нет. Если будет возможность наладить авиасообщение, то многие захотят приехать. Многие туристы сейчас уехали, и мы старались их проводить как можно теплее, чтобы о нас у всех осталось хорошее впечатление. Я сам лично в России жил 10 лет и два года служил в армии — это моя вторая родная страна. У меня там много друзей и родственником. Мы все должны беречь друг друга», – заявил Хабази.

В свою очередь представитель туристического бизнеса Владимир Аспанидзе рассказал, что его компания в этом году потеряет половину дохода, но продолжает надеяться, что люди из РФ смогут приехать в Грузии.

«Я думаю, что люди из России смогут найти способ приехать к нам. Может быть, через Молдавию или Армению. Очень на это надеемся. Мы всегда жили дружно, а это все — политика», – сказал представитель турбизнеса.

При этом он не верит, что ситуацию сможет исправить турпоток из других стран.

«Наши связи устанавливались годами, и за несколько месяцев сложно это восполнить. Большинство гостей нашей страны были из России», – признает Аспанидзе.

Напомним, что Москва приняла решение прекратить авиасообщение с Грузией после того, как в Тбилиси напали на депутата Госдумы Сергея Гаврилова и начались антирусские бесчинства