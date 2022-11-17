«Какая 5 статья НАТО из-за двух тракторов?» – Дроздов призвал свидомых включить остатки разума

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Новости Украины

Украинцы, поднявшие в соцсетсях шум, заявляя о том, что после ракетного удара по Польше НАТО вступится, и теперь России конец, выглядели очень глупо.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С какого чуда мы, у которых страна – развалюха, пророссийская, в которую пришла война, с теми Медведчуками в парламенте, с Шариями во всех советах на трети территорий, с какого чуда мы можем ещё учить тех, тот плохой Запад, благодаря которому – страна ещё держится, и благодаря кому мы ещё имеем шанс бороться против большого, неистового и ресурсного врага? Нужно понимать, что если забрать всю западную помощь, на сегодняшний день – отминусуйте западную помощь, что останется вам кроме разграбленной, коррумпированной страны, которая во время войны мародёрит свой народ и асфальтозакатчиков?» – сказал русофоб.

Также он возмутился, что при этом украинцы смеют указывать НАТО, как поступать.

«Ещё к этому добавить инфантильный народ, который после польского эксцесса полетел, как дети на вентиляторы, к Facebook. Какой нормальный человек будет кричать: ну всё, вот теперь, когда у них два трактора сгорело, теперь всё, нас защитят точно. Девятый месяц войны, теперь нас точно защитят. «Статья 5!» – кричат, – «Теперь самое время НАТО вступать в войну!». НАТО – коалиция 30 стран будет вступать в войну из-за двух тракторов? Глубина мышления просто впечатляет. Вижу, в полночь [после инцидента], пост за постом вся лента заполнена: «Ну всё, теперь России п#@дец, теперь России глина!» – зло бросил Дроздов.