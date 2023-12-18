«Какая победа Украины, если ничего нет» – Соскин

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Ни о какой победе Украины говорить не приходится – чтобы обеспечить это у страны нет денег и ресурсов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соскина, поездка украинской делегации в США также не привела ни к каким результатам.

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«Было понятно, что все эти встречи – это бижутерия, декорация Зеленского в США – с администрацией, с Остином, с Брауном, выступление в этом институте. Все ему там аплодировали. Это все просто называется отвлечение. Это, как в «95-м квартале» – сначала играет джаз на трубах, потом девочки выскакивают с канканом, потом фейерверк, потом выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками. Вот это то же самое, один к одному, это называется перформанс. А потом дошло до реальности. А реальность одна – это Конгресс… Какая победа? Какая победа, если ничего нет? Как можно победить, ничего не имея?», – заявил Соскин.