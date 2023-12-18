«Какая победа Украины, если ничего нет» – Соскин

Анатолий Лапин.  
18.12.2023 14:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 607
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


Ни о какой победе Украины говорить не приходится – чтобы обеспечить это у страны нет денег и ресурсов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни о какой победе Украины говорить не приходится – чтобы обеспечить это у страны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам Соскина, поездка украинской делегации в США также не привела ни к каким результатам.

«Было понятно, что все эти встречи – это бижутерия, декорация Зеленского в США – с администрацией, с Остином, с Брауном, выступление в этом институте. Все ему там аплодировали. Это все просто называется отвлечение. Это, как в «95-м квартале» – сначала играет джаз на трубах, потом девочки выскакивают с канканом, потом фейерверк, потом выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками.

Вот это то же самое, один к одному, это называется перформанс. А потом дошло до реальности. А реальность одна – это Конгресс… Какая победа? Какая победа, если ничего нет? Как можно победить, ничего не имея?», – заявил Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть