Какая страна, такие и герои: Подвиг «Варяга» Украине не по зубам

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Русский мир – это подвиг крейсера «Варяг», а украинство – это сдача в плен без боя капитанов катеров ВМС Украины, ранее раскрученных в киевской прессе в роли невероятных патриотов, жаждущих реванша за позор украинского флота в 2014 году.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему: «Керченская авантюра Петра Порошенко: причины и последствия» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К вопросу о «героической эскадре»: командиры этих катеров – не случайные люди, это упоротые националисты, которые когда-то хлестались разорвать Россию на британский флаг, а в реальной ситуации не пошли на боевое столкновение, хотя могли принять героический бой.

Вот, Русский мир – это крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», которая приняла бой с японской эскадрой. Да, героически погибла, но на века своё имя прославила.

А вот «украинский мир» – это вот эти два катера и шаланда полная кефали, которые могли принять героический бой, но не стали этого делать, а ещё – три катера, которые вышли из Бердянска на помощь к своим, но вовремя вернулись обратно. Вот вам и разница между русским и украинским миром», – заявил Сергей Михеев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский дипломат заявил, что не собирается идти воевать «из-за двух катеров за ржавый крейсер «Украина».