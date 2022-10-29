«Каховскую ГЭС подорвать не просто, но угрозы это не снижает» – генерал Гурулев

Чтобы подорвать Каховскую ГЭС необходим либо ядерный взрыв средней мощности, либо закладка огромного количества тротила, вероятность чего нельзя списывать с учётом британских поставок для ВСУ беспилотных подводных аппаратов.

Об этом в эфире Youtube-канала «Дайте сказать!» заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Первое и самое главное. Пока Каховская ГЭС здесь, воду можно слить, но не забываем, что весь Крым питается водой, нам это невыгодно. Второе, чтобы взорвать Каховскую ГЭС туда надо столько тротила навезти, вы не представляете. То есть для начала ее вооруженные силы Украины должны захватить.

По той простой причине, что никакими имеющимися средствами они разрушить сегодня не в состоянии. С воздуха практически невозможно, вы ни одну дамбу не разрушите, ни Днепрогэс, ничего. Это нужен или хороший средней мощности ядерный взрыв, или просто закладывать такое количество взрывчатки, чтобы рвануть.

Это активно обсуждается в том плане, что сегодня ГЭС наша. Сегодня мы там. Пока мы Каховскую ГЭС обороняем, эта угроза существует. Ведь можно, кроме того, что привезти туда тротил, баржу можно отправить туда по течению? Тяжело, но можно. А под водой беспилотный подводный аппарат, который сейчас британцы поставляют? Наверное, да. То есть все угрозы надо просчитать. Или где-то сетки ставить, или что-то еще делать», – заявил Гурулев.