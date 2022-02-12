«Какие Минские соглашения? Какие выборы? О чём мы говорим?» – украинский депутат

12.02.2022  21:37 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

После паспортизации населения Донбасса Россией и указа Владимира Путина по снятию ограничений для товаров из ДНР и ЛНР, Минские соглашения теряют всякий смысл.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил депутат Верховной рады, член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После паспортизации населения Донбасса Россией и указа Владимира Путина по снятию ограничений для товаров...

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«Эти Минские соглашения в том виде, в котором они существуют, они очень лживые, даже в этом виде они нарушены. Один пункт мы уже вспоминали – паспортизация.

Второй момент, напомню, что недавно Россия допускает предприятия, которые находятся на оккупированных территориях, к государственному российскому заказу.

Три – отчётность экономическая и финансовая РФ с конца прошлого года учитывает торговлю с оккупированными территориями.

На международном языке – это называется осуществление фактического контроля. Это фактический признак наличия оккупации. Какие Минские соглашения? Какие выборы? О чём мы говорим?» – истерил Рахманин.

Напомним, ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк возмущался, что таким образом Россия еще не юридически, но уже де-факто завершила интеграцию республик Донбасса в свой состав.

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