Яценюк: ДНР и ЛНР уже стали частью России

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Новости Украины

Россия еще не юридически, но уже де-факто завершила интеграцию республик Донбасса в свой состав.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Яценюка, об этом свидетельствуют сотни тысяч российских паспортов, полученных гражданами республик, экономическая и политическая интеграция ЛДНР в Россию.

«Россия за этот период времени раздала на наших украинских суверенных территориях – это наша территория, украинского государства, Донецк и Луганск – 820 тысяч паспортов граждан Российской Федерации. Как можно выполнять Минские соглашения, когда Россия и персонально президент Путин своим указом фактически признал экономическую самостоятельность так называемых ДНР и ЛНР и позволил продавать товары, которые изготовлены на похищенных предприятиях Украины, в Российскую Федерацию», – сказал экс-премьер.

«Как можно признавать и выполнять Минские соглашения, когда фактически вся эта их банда, которая находится в ДНР и ЛНР и назначена Путиным… они знаете, члены какой партии? «Единая Россия» имени Владимира Путина! Наши западные партнеры, в первую очередь, Германия и Франция, должны осознать, что мы находимся в кардинально других геополитических условиях, чем мы находились восемь лет назад. Владимир Путин не юридически, а фактически завершил аннексию части украинской территории, которая называется так называемые ДНР и ЛНР», – заявил Яценюк.