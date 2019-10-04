«Какие референдумы?» – на Украине ликвидируют все русские школы

04.10.2019, Москва, Владимир Гладков

На Украине все русские школы переводят на украинский язык, совершенно не интересуясь общественным мнением по этому поводу, по сути, наплевав на то, что это родной язык для значительной части населения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления министра образования Украины Анны Новосад, где она рассказала, что все школы, сохранившие преподавание на русском языке, с 2020 года будут обязаны перейти на украинский, в соответствии с законодательными нормами, принятыми при Петре Порошенко.

Корнилов напомнил, как пиарился на выборах будущий президент Украины Владимир Зеленский, обещая разобраться с «несправедливым» законом о языках.

«Помните, как нам говорили: «Да ещё ж не перешли (на украинский язык – ред.)», «Да ну, Зеленский всё поменяет!», и помните, нам обещали: «Мы пересмотрим закон (про «мову» – ред.), мы посмотрим, как он там» – ну вот, всё уже забыто. Все русские школы запрещены, закрывают, несмотря на то, что, извините, это родной язык для значительной части населения Украины», – прокомментировал политолог.

«Почти половины», – отметил политолог и телеведущий Дмитрий Куликов.

«При этом, нам ведь что обещали, первое обещание Зеленского: по всем важным вопросам референдумы. Казалось бы, ну вот вы предлагаете, действительно, спорную формулу, которая раскалывает общество – формулу Штайнмайера, и Зеленский выступает и говорит: мы должны учесть общественное мнение.

Что для него общественное мнение? Мнение толпы, Билецкого и компании, которые ему красные линии выставляют или мнение большинства населения?

Но мы слышим ответ от команды Зеленского: нет, по этому вопросу мы референдум тоже проводить не будем», – заявил Корнилов.

«Спрашивается, если вы не собираетесь спрашивать свой народ, своё население, я уже не говорю о населении Донбасса, по важным, столь принципиальным вопросам, по каким вопросам вы собираетесь проводить референдумы, выполняя обещание Зеленского?» – добавил эксперт.