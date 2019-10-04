Зе-банда обещает завершить разгром русских школ

04.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Те школы на Украине, которые сохранили преподавание на русском языке, будут обязаны перейти на украинский с сентября 2020-го года, как и следует из законодательных норм, принятых при Петре Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила новый министр образования Украины 29-летняя Анна Новосад, яркий представитель когорты грантоедов, взращенных фондами Джорджа Сороса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновницы, русский язык сохранится лишь в статусе факультатива.

«Русскоязычные школы еще есть, но с сентября 20-го года такие школы переходят на украинский язык обучения. Собственно, представители русского меньшинства, эти школы должны перейти на украинский до сентября 20-го, языки меньшинств, которые принадлежат к языкам Европейского Союза, – с сентября 23-го года.

И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить. Но в этих школах, которые будут обучаться преимущественно на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – это родной язык, на родном языке. Если мы говорим о русском меньшинстве, то это будет отдельный предмет плюс можно будет иметь отдельные факультативы», – заявила Новосад.

Напомним, ранее новый министр культуры Владимир Бородянский заявил, что не видит причин изменять дискриминационный языковой закон, принятый при экс-президенте Петре Порошенко.

Ранее действующий глава государства Владимир Зеленский заявлял, что следующее поколение жителей русскоязычных областей Украины будет ассимилировано и откажется от родного языка в пользу украинского «с большим удовольствием».