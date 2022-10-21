«Какие вопросы?» – многовекторность довела Лукашенко до прямых переговоров с террористами СБУ
СБУ запросило о встрече белорусский КГБ.
Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могу приоткрыть секрет или инсайд. Это же СБУ два дня назад попросило о встрече наших специалистов. Я сказал хорошо, давайте встречаться. Какие вопросы», – сказал Лукашенко.
В СБУ опровергли эту информацию.
«СБУ не комментирует чепуху и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси», — сказал представитель СБУ Артем Дехтяренко.
Слова Лукашенко возмутили профессора ВШЭ Андрея Суздальцева.
«Иными словами, белорусский руководитель не против встречи с представителями террористической структуры, которая причастна к десяткам терактов на Донбассе, в Крыму и в самой России, включая подрыв Крымского моста и убийство Дарьи Дугиной. Поразительно», – написал Суздальцев в своем ТГ-канале.
А белорусский медиа-эксперт Андрей Сыч предложил спецслужбам тему для переговоров.
«Одним из немногих вариантов сохранения украиной субъектности является просьба официального Минска о формировании Федеративного государства. Можно вносить в повестку встречи СБУ и КГБ», – написал он.
Спасибо!
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