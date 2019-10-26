«Какое позорище!»: Белорусский политолог в шоке от Зеленского

26.10.2019, Минск, Михаил Рябов

Запись спора Владимира Зеленского с боевиками «Азова» на позициях в Золотом является позором для украинского президента.

Об этом заявил белорусский политолог Александр Шпаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем маленьким любителям украинской свободы обязательно к просмотру. Какое позорище», – отмечает автор.

«Как по мне, алкаши у меня на районе на тему, кто кому наливать должен, не хуже «рамсят» и примерно такие же эмоции вызывают», – резюмировал Шпаковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский предпринял неудачную попытку предстать в образе «сильного президента», посетив позиции боевиков «Азова» в населенном пункте Золотое, откуда националисты отказываются отступать, несмотря на требование Минских соглашений по разведению сил от линии фронта.

Визит явно оказался провальным. Боевики отступать из Золотого отказались. Украинский президент выглядел нервным и постоянно обращался к вооруженным людям на «ты». Оппоненты Зеленского язвительно замечают, что подобную хамоватую манеру поведения президент Зе не решился использовать во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом – перед ним глава украинского государства, напротив, унизительно заискивал.