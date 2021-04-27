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27.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Пропаганда, Украина
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«Какой адок». Минобороны Украины выпустило суицидальный ролик

Новости Украины

Минобороны Украины выпустило пропагандистский ролик, ориентированный на боевиков, страдающих посттравматическим синдромом и планирующим свести счеты с жизнью.

Его распространила Оперативно-тактическая группировка «ЮГ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сюжету боевик, который планировал застрелиться, снова отправляется в зону боевых действий. В конце ролика приводятся телефоны «горячих линий» по поддержке боевиков.

«Тебе кажется, что пустота и одиночество почти раздавили тебя и что выход только один. Но ты – воин и останешься человеком боя навсегда, принимая вызов и держа удары судьбы. Я не сдаюсь. Не сдавайся и ты», – говорится в клипе.

Пропагандистский ролик в своем блоге высмеял российский военкор Александр Коц.

«Какой адок. Минобороны Украины выпустило ролик в поддержку ветеранов АТО, страдающих посттравматическим синдромом. Там в самом конце есть телефоны горячей линии, но я бы застрелился, не досмотрев до конца».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в феврале всего за пять дней алкоголизм, поножовщина, убийства, самоубийства и пьяные разборки в подразделениях ВСУ на Донбассе покалечили или лишили жизни более двух десятков украинских боевиков.


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