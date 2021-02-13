ВСУ за несколько дней понесли рекордные небоевые потери

13.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Всего за пять дней алкоголизм, поножовщина, убийства, самоубийства и пьяные разборки в подразделениях ВСУ на Донбассе покалечили или лишили жизни более двух десятков украинских боевиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование ВСУ цинично скрывает потери личного состава от общественности и родственников военнослужащих. Реальные сведения о безвозвратных потерях в разы превышают заявляемые и исчисляются десятками.

Большинство фактов небоевых потерь связано с алкоголизмом, пьяными разборками с поножовщиной, убийствами и самоубийствами, возникающими вследствие снижения уровня воинской дисциплины среди украинских боевиков, а также в результате отсутствия контроля со стороны командования», – сказал Басурин.

По его словам, только в период с 7 по 12 февраля 2021 года в соединениях и частях ОТГ «Восток» небоевые потери составили 22 человека, из которых двое погибли, двадцать получили ранения и травмы.

«Боясь ответственности за происшествия и преступления в подчиненных подразделениях, командиры соединений занимаются сокрытием обстоятельств произошедшего от вышестоящего командования, представляя гибель и ранения подчиненных военнослужащих, как полученные в результате нарушений режима прекращения огня со стороны Народной милиции ДНР», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.