Калашников рассказал, как ПАСЕ впихивала Россию в «Минск»

03.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Комитет ПАСЕ по мониторингу вписал РФ в список сторон Минских соглашений вопреки фактам и логики.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ и член делегации России в ПАСЕ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти приезжают туда – такие, как Гончаренко, первым делом [делают] следующее заявление: выкиньте Россию из ПАСЕ. А мы говорим: а для чего вы это делаете? А знаете, для чего? Вот, Помпео, вы об этом не сказали, был у вас на Украине, украинцы его попросили, дайте средства ПВО, а он ответил: «А вы по каким самолётам собираетесь стрелять?» – вполголоса сказал Помпео. И всё.

Ещё приведу пример в ПАСЕ, там крики и вопли, и сейчас они продолжаются, говорят: вот, 14 тысяч погибших, вот вы, русские, расстреляли. Стоп, говорю я, послушайте меня: это кто там погиб в основном на Донбассе, на Донбассе украинском и от чьих самолётов? Русские самолёты может там летали? И они, по крайней мере, слушают», – рассказал Калашников.

«Но что происходит в ПАСЕ до сих пор. Я на комитете по мониторингу, вдруг украинский делегат говорит: «Поправочка, Минские соглашения, давайте допишем туда «участник в Минских соглашениях РФ». Я говорю, а вы не хотите дописать, что солнце вращается вокруг земли, например, а не хотите дописать ещё какую-то чушь, например, Америка является участником «Минска». И что произошло? Восемью голосами против шести они дописали это», – добавил политик.

Отметим, что за резолюцию ПАСЕ, в которой Россия называется стороной Минских соглашений, проголосовали 49 из 321 депутатов ПАСЕ.