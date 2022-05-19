«Калына» объявился и стращает операцией
Заместитель командира запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Святослав «Калина» Паламар, вопреки информации о сдаче в плен, продолжает находиться на территории «Азовстали» в Мариуполе.
Об этом сам неонацист заявил в своём кратком видеообращении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода «Азовсталь». Продолжается определённая операция, детали которой я разглашать не буду. Благодарю весь мир и Украину за поддержку», – сказал «Калина».
«Того и гляди объявит, что отправленные в СИЗО боевики на самом деле не в плену, а выполняют спецзадание по захвату Ростова и Таганрога», – иронично комментирует на своей странице военкор Юрий Котенок.
На Украине информацию восприняли с воодушевлением. «Калине» порадовалась депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и призвала продолжать проявлять «деликатность» к теме сдачи в плен «азовцев».
«Молимся за наших героев. Еще раз подчеркиваю, что ситуация вокруг Азовстали очень чувствительна и требует максимальной деликатности сегодня», – написала на своём канале Геращенко.
Спасибо!
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