«Калына» объявился и стращает операцией

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Новости Украины

Заместитель командира запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Святослав «Калина» Паламар, вопреки информации о сдаче в плен, продолжает находиться на территории «Азовстали» в Мариуполе.

Об этом сам неонацист заявил в своём кратком видеообращении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода «Азовсталь». Продолжается определённая операция, детали которой я разглашать не буду. Благодарю весь мир и Украину за поддержку», – сказал «Калина».

«Того и гляди объявит, что отправленные в СИЗО боевики на самом деле не в плену, а выполняют спецзадание по захвату Ростова и Таганрога», – иронично комментирует на своей странице военкор Юрий Котенок.

На Украине информацию восприняли с воодушевлением. «Калине» порадовалась депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и призвала продолжать проявлять «деликатность» к теме сдачи в плен «азовцев».

«Молимся за наших героев. Еще раз подчеркиваю, что ситуация вокруг Азовстали очень чувствительна и требует максимальной деликатности сегодня», – написала на своём канале Геращенко.