Канада и Франция оказались причастны к трагедии в Броварах, впихнув Украине неликвидный хлам

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Рухнувший сегодня на детсад вертолет «Супер пума» с руководством МВД Украины был снят с эксплуатации всеми западными странами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге, написал военкор Александр Коц.

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«Эксплуатация французских вертолётов «Супер пума» компании «Эйрбас хеликоптерс» была приостановлена всеми западными государствами после крушения одного из них в Норвегии в 2016 году (погибло 13 человек) – оторвался винт в воздухе. С того момента эти вертолёты стали неликвидны на мировом рынке. И тогда французы в 2018 году продали эти подержанные машины Украине в рамках контракта стоимостью более 550 млн. евро на поставку 55 вертолётов (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225 (Супер пума). При этом парижские банки кредитовали Киеву 85% стоимости сделки, лишь бы избавиться от никому не нужных машин. Если версия о неисправности борта подтвердится, трагический инцидент в Броварах – прямое следствие того контракта, который французы заключили с Украиной примерно на таких же жульнических условиях, как они это обычно делают с африканскими странами», – считает Коц.

Впрочем, экс-премьер ЛНР, политолог Марат Баширов уточнил, что передавала Украине вертолеты не Франция, а Канада.

«Это модель «Super Puma» Н225 из числа выведенных из эксплуатации канадской компанией CHC Helicopter и переданных МЧС Украины. То есть вертолет-то старенький, канадцы зажали новые. Коллеги, кстати, неправильно пишут, что вертолеты переданы Францией. Нет, Канадой, но на кредит из Франции», – написал Баширов.

Резко по этому поводу высказался и социолог Денис Селезнев:

«Чубы, как это и положено унтерменшам, донашивают европейский неликвид. Это и есть евроинтеграция, холопы вы тупые, а вы что думали, свинью за стол пустят?»

На данный момент известно, что в Броварах погибли 18 человек, среди них трое детей