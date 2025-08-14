Канада затевает крупные ракетные стрельбы рядом с Аляской

Елена Острякова.  
14.08.2025 22:58
Во время визита президента РФ Владимира Путина Канада будет проводить ракетные стрельбы.

Об этом корреспондент газеты «Маяк Аляски» Джеймс Брукс заявил в интервью «Таймс Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это довольно удачно, учитывая, что как раз в то время, когда они встречаются на военной базе США, Канада проводит крупные учения по обороне от России. Включая атаки крылатыми ракетами, подобные тем, что сейчас происходят на Украине. И пока военные чиновники не сообщили, приостановят ли они учения на время встречи», – отметил Брукс.

По его информации, во время саммита президентов России и США по всей Аляске пройдут акции в поддержку Украины, хотя проукраинские симпатии жителей штата за последний год сильно снизились.

