Канадская бронерухлядь станет головной болью украинского тыла

05.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Поставки канадской бронетехники на Украину, о чем была достигнута договоренность в ходе визита в Канаду президента Зеленского, может обернуться проблемами для Киева.

Об этом киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявили украинские военные эксперты.

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Так, военный эксперт Михаил Жирохов обращает внимание, что на канадской бронетехнике стоят 25-мм пушки, использующие боеприпасы 7,62 стандартов НАТО, которых нет у ВСУ.

«Если речь будет идти о поставках в количестве 200 – 400 единиц, то, вполне возможно, что канадские БТР будут перевооружаться нашими боевыми модулями, которые уже отработаны и установлены на БТР-3 и БТР-4, бронеавтомобили. Понятно, что новый двигатель, другая трансмиссия, запчасти – все это только добавит головной боли тыловикам. Но бронетранспортеры нам нужны, по крайней мере до тех пор, пока не будет налажено серийное производство БТР-3 и БТР-4», – говорит Жирохов.

В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорит, что Украина обладает «хорошей школой бронетехники», а украинский экспорт якобы «мощнее, чем даже российский, где традициям танкостроения десятки лет».

«Кроме того, у нас разрабатывается полтора десятка образцов легкой бронетехники и некоторые из них уже приняты на вооружение, например, «Козак», «Барс». И если Украина пойдет на прямые закупки подобной [канадской] техники, это негативно ударит по возможностям и потенциалу отечественной оборонной промышленности», – предупреждает Бадрак.